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Чи треба платити податки в Україні з грошової допомоги за кордоном? У ВРУ дали відповідь

Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Громадяни України, котрі отримують гроші за кордоном у якості допомоги, зобов'язані їх декларувати як іноземний дохід, проте не сплачувати з них податки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на цитату Уповноваженого з прав людини у Верховній Раді України Дмитра Лубінця у Telegram.

За словами омбудсмена, платники податків мають подавати річну декларацію про майнове становище, однак є виняток щодо оподаткування закордонних доходів.

"Це стосується осіб та членів сім'ї першого ступеня спорідненості, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ і скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном і отримують допомогу від іноземних держав та їх державних фондів", - додає Лубинець.

Так, українські біженці зобов'язані декларувати отриману допомогу від іноземних держав, а ось податок на цей іноземний дохід та військовий збір із неї не визначається та не сплачується.

Податкову декларацію можна подати в електронному вигляді через електронний кабінет.

Станом на кінець 2022 року, за кордоном перебуває від трьох до пяти мільйонів українських біженців. Близько півтора мільйони з них знаходиться у Польщі.

РБК-Україна вже писало про те, де більшість людей просили прихисток з початку 2023-го року, а також що українцям за кордоном спрощать оформлення пенсій.

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