Чи треба платити податки в Україні з грошової допомоги за кордоном? У ВРУ дали відповідь

За словами омбудсмена, платники податків мають подавати річну декларацію про майнове становище, однак є виняток щодо оподаткування закордонних доходів.

"Це стосується осіб та членів сім'ї першого ступеня спорідненості, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ і скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном і отримують допомогу від іноземних держав та їх державних фондів", - додає Лубинець.

Так, українські біженці зобов'язані декларувати отриману допомогу від іноземних держав, а ось податок на цей іноземний дохід та військовий збір із неї не визначається та не сплачується.

Податкову декларацію можна подати в електронному вигляді через електронний кабінет.

Станом на кінець 2022 року, за кордоном перебуває від трьох до пяти мільйонів українських біженців. Близько півтора мільйони з них знаходиться у Польщі.