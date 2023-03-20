Выплаты для беженцев за границей. Омбудсмен объяснил, нужно ли платить налоги в Украине

По словам омбудсмена, налогоплательщики должны подавать годовую декларацию об имущественном положении, однако существует исключение по налогообложению зарубежных доходов.

"Это касается лиц и членов семьи первой степени родства, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ и воспользовавшихся правом на временную защиту за границей и получающих помощь от иностранных государств и их государственных фондов", - добавляет Лубинец.

Так, украинские беженцы обязаны декларировать полученную помощь от иностранных государств, а вот налог на этот иностранный доход и военный сбор с нее не определяется и не уплачивается.

Налоговую декларацию можно подать в электронном виде через электронный кабинет.

По состоянию на конец 2022 года, за границей находится от трех до пяти миллионов украинских беженцев. Около полутора миллионов из них находятся в Польше.