Вже не хвиля. Де українці найбільше просили прихисток із початку 2023 року

Потік українських біженців в Європу продовжує спадати. У січні цього року кількість тих, хто просив тимчасовий захист, зменшилася у 21 країні ЄС.

У яких країнах українці найбільше просили прихисток з початку 2023 року, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

Європейське бюро статистики повідомило, що найбільшу кількість біженців у січні 2023 року прийняла Польща – країна видала 28 445 статусів тимчасового захисту українцям.

На другом місці опинилася Німеччина – там цього місяця видали 28 205 відповідних дозволів на перебування.

Також українці найбільше просили прихисток у Румунії (8 955 біженців отримали тимчасовий захист) та Іспанія (4 250 дозволів).

За даними Євростату, у 21 із 25 країнах ЄС кількість статусів тимчасового захисту у січні 2023 року скоротилася порівняно з груднем минулого року.

Найбільший спад потоку прохачів прихистку зафіксували у Польщі – на 3415 людей менше у порівнянні з груднем 2022 року, за нею йдуть Румунія (на 2305 людей менше), Італія та Ірландія (також на 2000 біженців менше). Тим часом найбільше зростання було зафіксовано в Німеччині – тимчасовий захист попросили на 3095 українців більше.

Фото: Біженці в Перемишлі (gettyimages.com)

Німеччина вийшла на перше місце за кількістю біженців з України, які перебувають у країні. Станом на 31 січня 2023 року найбільша кількість українських одержувачів тимчасового захисту була зареєстрована у саме Німеччині – 971 920 осіб. Польща опинилася на другому місці – 969 425 осіб.

До жовтня статус тимчасового захисту в Польщі отримали загалом 1,01 млн українських біженців. У Німеччині – 847 105 українців. Третє і четверте місце за кількістю біженців були в Іспанії (148 630 осіб) та Болгарії зі (141 480 статусів).

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