ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вже не хвиля. Де українці найбільше просили прихисток із початку 2023 року

Новость на русском →
Четвер 09 березня 2023 11:27
Вже не хвиля. Де українці найбільше просили прихисток із початку 2023 року Фото: Українські біженці на польському кордоні (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Потік українських біженців в Європу продовжує спадати. У січні цього року кількість тих, хто просив тимчасовий захист, зменшилася у 21 країні ЄС.

У яких країнах українці найбільше просили прихисток з початку 2023 року, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

Європейське бюро статистики повідомило, що найбільшу кількість біженців у січні 2023 року прийняла Польща – країна видала 28 445 статусів тимчасового захисту українцям.

На другом місці опинилася Німеччина – там цього місяця видали 28 205 відповідних дозволів на перебування.

Також українці найбільше просили прихисток у Румунії (8 955 біженців отримали тимчасовий захист) та Іспанія (4 250 дозволів).

За даними Євростату, у 21 із 25 країнах ЄС кількість статусів тимчасового захисту у січні 2023 року скоротилася порівняно з груднем минулого року.

Найбільший спад потоку прохачів прихистку зафіксували у Польщі – на 3415 людей менше у порівнянні з груднем 2022 року, за нею йдуть Румунія (на 2305 людей менше), Італія та Ірландія (також на 2000 біженців менше). Тим часом найбільше зростання було зафіксовано в Німеччині – тимчасовий захист попросили на 3095 українців більше.

Вже не хвиля. Де українці найбільше просили прихисток із початку 2023 рокуФото: Біженці в Перемишлі (gettyimages.com)

Німеччина вийшла на перше місце за кількістю біженців з України, які перебувають у країні. Станом на 31 січня 2023 року найбільша кількість українських одержувачів тимчасового захисту була зареєстрована у саме Німеччині – 971 920 осіб. Польща опинилася на другому місці – 969 425 осіб.

До жовтня статус тимчасового захисту в Польщі отримали загалом 1,01 млн українських біженців. У Німеччині – 847 105 українців. Третє і четверте місце за кількістю біженців були в Іспанії (148 630 осіб) та Болгарії зі (141 480 статусів).

Нагадаємо, ми писали, чому українці втрачають виплати у Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
Відпочинок в Україні
Точки зору
Наталія Рудніченко
"Паризький синдром" української переселенки. Чому я не захотіла жити в Парижі
Наталія Рудніченко
спеціально для РБК-Україна
Наталія Будянська
Складнощі адаптації. Як я переїздила до Словаччини через війну та чому повернулася в Україну
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Олег Васильєв
Від 230 гривень. Топ найбюджетніших поїздів до Карпат з різних міст України
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Всі точки зору