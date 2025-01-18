Чи треба дитині податковий номер для запису до лікаря: відповідь НСЗУ

"Дітям до 14 років не потрібно обов'язково отримувати Реєстраційний номер облікової картки платника податків для проходження верифікації", - наголосили в НСЗУ.

За їх словами, дітям до 14 років не потрібно обов'язково отримувати РНОКПП спеціально для проходження верифікації даних в Центральній базі даних Електронної системи охорони здоров’я з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків.

Натомість для підписання декларації їм достатньо мати Свідоцтво про народження.

"Надалі верифікація записів про дітей буде відбуватися саме по Свідоцтву про народження", - пояснити в службі.

Верифікації підлягають виключно:

прізвище, ім'я та по батькові;

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника, за наявності;

серія і номер документа, що посвідчує особу (наприклад, свідоцтво про народження, паспорт тощо, для пацієнтів, які відмовилися від РНОКПП).

"Пацієнту зі статусом “Неуспішна верифікація” не може бути заблоковано доступ до медичної допомоги", - наголосили в НСЗУ.