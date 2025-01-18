Чи треба дитині податковий номер для запису до лікаря: відповідь НСЗУ

Дітям в Україні необхідно укладати декларацію з лікарем для отримання медичних послуг. Це можна зробити легко, використовуючи свідоцтво про народження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національної служби здоров'я України в Telegram.
"Дітям до 14 років не потрібно обов'язково отримувати Реєстраційний номер облікової картки платника податків для проходження верифікації", - наголосили в НСЗУ.
За їх словами, дітям до 14 років не потрібно обов'язково отримувати РНОКПП спеціально для проходження верифікації даних в Центральній базі даних Електронної системи охорони здоров’я з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків.
Натомість для підписання декларації їм достатньо мати Свідоцтво про народження.
"Надалі верифікація записів про дітей буде відбуватися саме по Свідоцтву про народження", - пояснити в службі.
Верифікації підлягають виключно:
"Пацієнту зі статусом “Неуспішна верифікація” не може бути заблоковано доступ до медичної допомоги", - наголосили в НСЗУ.
Нагадаємо, що в Україні змінили правила медогляду дітей. Детальніше про зміни можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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