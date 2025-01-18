RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Нужен ли ребенку налоговый номер для записи к врачу: ответ НСЗУ

Фото: НСЗУ напомнило, что нужно для заключения декларации с врачом для ребенка (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Детям в Украине необходимо заключать декларацию с врачом для получения медицинских услуг. Это можно сделать легко, используя свидетельство о рождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

"Детям до 14 лет не нужно обязательно получать Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для прохождения верификации", - отметили в НСЗУ.

По их словам, детям до 14 лет не нужно обязательно получать РНУКПП специально для прохождения верификации данных в Центральной базе данных Электронной системы здравоохранения с Государственным реестром физических лиц-налогоплательщиков.

Зато для подписания декларации им достаточно иметь Свидетельство о рождении.

"В дальнейшем верификация записей о детях будет происходить именно по Свидетельству о рождении", - пояснить в службе.

Верификации подлежат исключительно:

  • фамилия, имя и отчество;
  • дата рождения;
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика, при наличии;
  • серия и номер документа, удостоверяющего личность (например, свидетельство о рождении, паспорт и т.д., для пациентов, которые отказались от РНУКПН).

"Пациенту со статусом "Неуспешная верификация" не может быть заблокирован доступ к медицинской помощи", - отметили в НСЗУ.

Напомним, что в Украине изменили правила медосмотра детей. Подробнее об изменениях можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что входит в пакет медицинской помощи семейного врача.

Также РБК-Украина сообщало о том, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДетиВрачи