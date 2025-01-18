Нужен ли ребенку налоговый номер для записи к врачу: ответ НСЗУ

Детям в Украине необходимо заключать декларацию с врачом для получения медицинских услуг. Это можно сделать легко, используя свидетельство о рождении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальной службы здоровья Украины в Telegram.
"Детям до 14 лет не нужно обязательно получать Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для прохождения верификации", - отметили в НСЗУ.
По их словам, детям до 14 лет не нужно обязательно получать РНУКПП специально для прохождения верификации данных в Центральной базе данных Электронной системы здравоохранения с Государственным реестром физических лиц-налогоплательщиков.
Зато для подписания декларации им достаточно иметь Свидетельство о рождении.
"В дальнейшем верификация записей о детях будет происходить именно по Свидетельству о рождении", - пояснить в службе.
Верификации подлежат исключительно:
"Пациенту со статусом "Неуспешная верификация" не может быть заблокирован доступ к медицинской помощи", - отметили в НСЗУ.
Напомним, что в Украине изменили правила медосмотра детей. Подробнее об изменениях можно узнать в материале РБК-Украина.
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Также РБК-Украина сообщало о том, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача.
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