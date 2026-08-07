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Чи стане Венс наступником Трампа? Президент США виступив із неочікуваною заявою

10:50 07.08.2026 Пт
2 хв
Очільник Білого дому вперше прокоментував нові чутки
aimg Юлія Капітонова
Чи стане Венс наступником Трампа? Президент США виступив із неочікуваною заявою Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Обговорювати можливих кандидатів на посаду президента США ще надто рано.

З такою заявою виступив очільник Білого дому Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Американський лідер фактично вперше спростував нещодавні повідомлення ЗМІ. У них йшлося про те, що він нібито приватно заявив донорам Республіканської партії про підтримку віцепрезидента Джей Ді Венса як кандидата на президентських виборах 2028 року.

Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи справді він говорив щось подібне своїм соратникам. Американський лідер чітко відповів: "Ні".

"Я чув про це деякий час тому. Думаю, він (Венс. - ред.) чудовий, але ще занадто рано про це говорити", - наголосив Трамп.

Водночас багато радників і союзників президента США поставилися до цих повідомлень скептично. Вони пояснили, що очільник Білого дому нерідко говорить різним людям різні речі, тому не впевнені, що він справді вже обрав Венса своїм наступником.

До речі, нещодавно віцепрезидент США жартома прокоментував розмови про вибори 2028 року. Він із гумором припустив, що Трамп нібито використає свій досвід ведучого шоу "Учень" і влаштує своєрідний публічний конкурс, перш ніж визначитися з тим, кого підтримати.

Варто зазначити, що американський лідер раніше неодноразово заявляв, що серед можливих своїх наступників розглядає Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо.

Нагадаємо, нещодавно Трамп розповів про підготовку США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни.

Окрім того, врешті стало відомо, чи був Трамп таємним "агентом РФ".

Також ми писали, як президент США відреагував на прохання Зеленського щодо ракет для Patriot.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Джей Ді Венс
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