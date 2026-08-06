Чи був Трамп "агентом РФ"? Розсекречено матеріали таємного розслідування

У 2017 році Федеральне бюро розслідувань (ФБР) таємно розпочало розслідування щодо чинного президента США Дональда Трампа стосовно його можливих зв'язків з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

Білий дім оприлюднив раніше засекречені документи ФБР, які стосуються кримінального розслідування, відкритого проти Трампа у травні 2017 року.

Тоді слідчі перевіряли версію про те, що новообраний президент США міг діяти в інтересах Росії. Поштовхом до початку розслідування стало звільнення директором ФБР Джеймса Комі.

З оприлюднених внутрішніх документів випливає, що розслідування під кодовою назвою "Oxferd Comma" відкрили невдовзі після відставки Комі. Водночас матеріали свідчать, що припущення, яке стало підставою для слідчих дій, значна частина агентів ФБР не підтримувала.

У документі від 16 травня 2017 року зазначено, що ФБР розпочало повноцінне розслідування через обґрунтовану підозру, що Трамп міг свідомо або несвідомо діяти в інтересах уряду Російської Федерації. Слідчі також припускали, що такі дії могли становити загрозу національній безпеці США або порушувати федеральне законодавство.

Також документи вказують, що розслідування розпочали, хоча правоохоронці на той момент не мали підтверджень змови між Росією та передвиборчим штабом Трампа під час кампанії 2016 року.

Згодом спеціальний прокурор Джон Дарем у звіті, який Міністерство юстиції США оприлюднило у 2023 році, дійшов висновку, що ФБР не мало достатніх підстав навіть для відкриття первинного розслідування Crossfire Hurricane, яке стосувалося ймовірних зв'язків кампанії Трампа з Росією.

Справу Oxferd Comma закрили 9 квітня 2019 року, оскільки слідство не знайшло доказів того, що Трамп був пов'язаний із Росією.