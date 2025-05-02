Чи стане угода з США проблемою для вступу України в ЄС: у Брюсселі дали відповідь

Угода України та США про надра не вплине на євроінтеграцію. Україна та Європейський Союз продовжать співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Європейської комісії Паолу Піньо, яку цитує Corriere della Sera.

"Ми вітаємо досягнуту вчора угоду, яка враховує процес вступу України до ЄС та законодавство ЄС, що, безумовно, має фундаментальне значення. Це те, що ми, звичайно, обговорювали з нашими українськими колегами, і ми знаємо, що вони також були зацікавлені в тому, щоб ця угода не стала на заваді можливому майбутньому членству", - сказала Пінью.

За її словами, Єврокомісія перебуває в тісному контакті з Україною щодо частин угоди з США, які можуть стосуватися майбутнього вступу України до ЄС.

Речниця Єврокомісії з питань конкуренції Леа Зубер також наголосила, що, за оцінкою ЄС, угода з Україною та США "не є ексклюзивною, тому не матиме впливу на меморандум про взаєморозуміння, підписаний у 2021 році".

"Україна може продовжувати взаємодіяти з ЄС у цій сфері, і ми будемо раді продовжити нашу співпрацю з цього питання",- заявила речниця.