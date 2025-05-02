Станет ли сделка с США проблемой для вступления Украины в ЕС: в Брюсселе дали ответ

Соглашение Украины и США о недрах не повлияет на евроинтеграцию. Украина и Европейский Союз продолжат сотрудничество.

"Мы приветствуем достигнутое вчера соглашение, которое учитывает процесс вступления Украины в ЕС и законодательство ЕС, что, безусловно, имеет фундаментальное значение. Это то, что мы, конечно, обсуждали с нашими украинскими коллегами, и мы знаем, что они также были заинтересованы в том, чтобы это соглашение не стало помехой возможному будущему членству", - сказала Пинью.

По ее словам, Еврокомиссия находится в тесном контакте с Украиной насчет частей соглашения с США, которые могут касаться будущего вступления Украины в ЕС.

Спикер Еврокомиссии по вопросам конкуренции Леа Зубер также отметила, что, по оценке ЕС, соглашение с Украиной и США "не является эксклюзивным, поэтому не будет иметь влияния на меморандум о взаимопонимании, подписанный в 2021 году".

"Украина может продолжать взаимодействовать с ЕС в этой сфере, и мы будем рады продолжить наше сотрудничество по этому вопросу",- заявила спикер.