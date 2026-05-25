UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Чи стане наступна зима ще складнішою для Києва: оцінка джерел РБК-Україна

09:26 25.05.2026 Пн
2 хв
Оцінки влади кардинально різняться
aimg Ірина Глухова aimg Мілан Лєліч aimg Уляна Безпалько
Фото: відключення світла та опалення в Україні (Getty Images)

Підготовка Києва до наступного опалювального сезону стала причиною нового напруження між мерією і центральною владою, особливо в частині фінансів.

Що кажуть у команді мера

"Підготовка міста буде приблизно на рівні минулого року, може, навіть кращою. Але все це передусім залежатиме від взаємодії центру з місцевою владою", – зазначив один зі співрозмовників у команді мера.

Оцінки у “Слузі народу”

Їхні опоненти зі "Слуги народу" в розмовах з РБК-Україна дають різні прогнози.
Оптимістична оцінка - майбутня зима все-таки має бути легшою, завдяки тій же розподіленій генерації (але на Троєщині, з огляду на архітектуру її тепломереж, проблеми все одно будуть).

Песимістична оцінка - зима буде настільки ж важкою, якщо не гіршою. Головним чином, через провалену підготовку, наприклад, складнощі з підключенням когенераційних установок і тарифи, які не мотивують приватний бізнес у них вкладатися.

"Коли нічого не робиться, а в підсумку постраждають люди, то відповідальність понесуть обидва, і Кличко, і Ткаченко, і всі", - підсумовує співрозмовник у "Слузі народу".

Через що сперечаються центральна і міська влада

Ще одна розбіжність між центральною і міською владою полягає в тому, що Кабмін хоче концентруватися тільки на децентралізованому енергопостачанні - когенераційних установках і мобільних котельнях.

У мерії ж вважають, що потрібно базово відновити столичні ТЕЦ, бо вбачають у цьому єдиний варіант узагалі розпочати опалювальний сезон, а когенераційні установки та котельні розглядати тільки як дублюючу опцію.

Підготовка до зими

Як раніше писало РБК-Україна одразу після завершення опалювального сезону Київ розпочав підготовку до наступної зими. Йдеться про реалізацію плану стійкості, який був ухвалений Київрадою у березні.

Тим часом Кабмін поставив КМДА жорсткий дедлайн щодо підготовки Києва до зими. Уряд виділив на ці цілі понад чотири мільярди гривень та вимагає звіту з конкретними строками і відповідальними.

Втім, за даними джерел РБК-Україна, на Банковій не виключили зміни керівника Київської міської військової адміністрації та розповіли, коли це може статися.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Віталий КличкоСлуга народаВійна в УкраїніБлекаутЕнергетики