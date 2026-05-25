Чи стане наступна зима ще складнішою для Києва: оцінка джерел РБК-Україна

Підготовка Києва до наступного опалювального сезону стала причиною нового напруження між мерією і центральною владою, особливо в частині фінансів.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Зима близько. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка і чи замерзне Київ знову".
"Підготовка міста буде приблизно на рівні минулого року, може, навіть кращою. Але все це передусім залежатиме від взаємодії центру з місцевою владою", – зазначив один зі співрозмовників у команді мера.
Їхні опоненти зі "Слуги народу" в розмовах з РБК-Україна дають різні прогнози.
Оптимістична оцінка - майбутня зима все-таки має бути легшою, завдяки тій же розподіленій генерації (але на Троєщині, з огляду на архітектуру її тепломереж, проблеми все одно будуть).
Песимістична оцінка - зима буде настільки ж важкою, якщо не гіршою. Головним чином, через провалену підготовку, наприклад, складнощі з підключенням когенераційних установок і тарифи, які не мотивують приватний бізнес у них вкладатися.
"Коли нічого не робиться, а в підсумку постраждають люди, то відповідальність понесуть обидва, і Кличко, і Ткаченко, і всі", - підсумовує співрозмовник у "Слузі народу".
Ще одна розбіжність між центральною і міською владою полягає в тому, що Кабмін хоче концентруватися тільки на децентралізованому енергопостачанні - когенераційних установках і мобільних котельнях.
У мерії ж вважають, що потрібно базово відновити столичні ТЕЦ, бо вбачають у цьому єдиний варіант узагалі розпочати опалювальний сезон, а когенераційні установки та котельні розглядати тільки як дублюючу опцію.
Як раніше писало РБК-Україна одразу після завершення опалювального сезону Київ розпочав підготовку до наступної зими. Йдеться про реалізацію плану стійкості, який був ухвалений Київрадою у березні.
Тим часом Кабмін поставив КМДА жорсткий дедлайн щодо підготовки Києва до зими. Уряд виділив на ці цілі понад чотири мільярди гривень та вимагає звіту з конкретними строками і відповідальними.
Втім, за даними джерел РБК-Україна, на Банковій не виключили зміни керівника Київської міської військової адміністрації та розповіли, коли це може статися.