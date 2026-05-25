Станет ли следующая зима еще сложнее для Киева: оценка источников РБК-Украина

09:26 25.05.2026 Пн
2 мин
Оценки властей кардинально разнятся
aimg Ирина Глухова aimg Милан Лелич aimg Ульяна Безпалько
Фото: отключение света и отопления в Украине (Getty Images)

Подготовка Киева к следующему отопительному сезону стала причиной нового напряжения между мэрией и центральной властью, особенно в части финансов.

Что говорят в команде мэра

"Подготовка города будет примерно на уровне прошлого года, может, даже лучше. Но все это прежде всего будет зависеть от взаимодействия центра с местными властями", - отметил один из собеседников в команде мэра.

Оценки в "Слуге народа"

Их оппоненты из "Слуги народа" в разговорах с РБК-Украина дают разные прогнозы.
Оптимистичная оценка - будущая зима все-таки должна быть легче, благодаря той же распределенной генерации (но на Троещине, учитывая архитектуру ее теплосетей, проблемы все равно будут).

Пессимистическая оценка - зима будет столь же тяжелой, если не хуже. Главным образом, из-за проваленной подготовки, например, сложностей с подключением когенерационных установок и тарифов, которые не мотивируют частный бизнес в них вкладываться.

"Когда ничего не делается, а в итоге пострадают люди, то ответственность понесут оба, и Кличко, и Ткаченко, и все", - подытоживает собеседник в "Слуге народа".

Из-за чего спорят центральная и городская власть

Еще одно разногласие между центральной и городской властью заключается в том, что Кабмин хочет концентрироваться только на децентрализованном энергоснабжении - когенерационных установках и мобильных котельных.

В мэрии же считают, что нужно базово восстановить столичные ТЭЦ, так как видят в этом единственный вариант вообще начать отопительный сезон, а когенерационные установки и котельные рассматривать только как дублирующую опцию.

Подготовка к зиме

Как ранее писало РБК-Украина сразу после завершения отопительного сезона Киев начал подготовку к следующей зиме. Речь идет о реализации плана устойчивости, который был принят Киевсоветом в марте.

Между тем Кабмин поставил КГГА жесткий дедлайн по подготовке Киева к зиме. Правительство выделило на эти цели более четырех миллиардов гривен и требует отчета с конкретными сроками и ответственными.

Впрочем, по данным источников РБК-Украина, на Банковой не исключили смены руководителя Киевской городской военной администрации и рассказали, когда это может произойти.

