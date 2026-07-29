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Чи стане Крим темою перемовин із РФ: Зеленський дав відповідь

09:07 29.07.2026 Ср
2 хв
Розмова про Крим ще може відбутись?
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Крим наразі не може стати темою прямих перемовин з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Fox News.

Що сказав Зеленський про Крим

Журналісти запитали президента напряму, чи є Крим темою можливих перемовин з Росією.

"Шкода, що ні. Або ще ні. Побачимо. Найважливіше між нами - це земля, яка дуже важлива. Це наша територія, це наша історія. Це про наші домівки", - сказав Зеленський у відповідь на це запитання.

Зеленський у Вашингтоні

Нагадаємо, президент України прибув до США і провів зустріч із президентом Дональдом Трампом. Лідери обговорили ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot в Україні та мирний процес.

Найближчими тижнями до Києва можуть приїхати спецпредставники Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер. Головна тема їхнього візиту - дипломатичне врегулювання війни Росії проти України.

Санкції мають посадити Путіна за стіл переговорів

Тієї ж ночі Зеленський зустрівся із сенаторами США, і вони підтримали процедурне рішення щодо санкцій проти Росії. Так званий пакет "пекельних санкцій" також називають законопроєктом Грема.

Документ уже підтримали 86 сенаторів, 12 проголосували проти.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що санкції - це сигнал главі Кремля Володимиру Путіну про програшну позицію Росії у війні.

Далі законопроєкт має розглянути Палата представників США, яка повернеться з відпустки у вересні.

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Володимир ЗеленськийКрим