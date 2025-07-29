Действительно ли кожуру от арбуза можно есть? Ответ удивит всех

Кожура арбуза - не просто отходы. Во многих кухнях мира ее маринуют, тушат или добавляют в салаты. Но действительно ли употребление арбузной кожуры является безопасным и полезным?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Verywell health .

Чем полезна кожуру от арбуза

Отличный источник клетчатки

Клетчатка поддерживает регулярное опорожнение кишечника и снижает риск рака толстой кишки и сердечных заболеваний.

Диетолог Джули Стефански сказала, что кожура очень богата клетчаткой, что делает ее очень полезной от внутренней части арбуза. Большинство клетчатки в кожуре является нерастворимой, что способствует опорожнению кишечника. Она также содержит немного растворимой, которая помогает снизить уровень холестерина.

Поскольку кожура арбуза очень волокнистая, то пищеварительной системе может потребоваться время, чтобы адаптироваться. Съедание слишком большого количества арбуза за один раз может вызвать вздутие живота.

Кожуры богаты цитруллином

Кожуры арбуза содержат цитруллин, аминокислоту, которая может способствовать повышению производительности во время тренировок и улучшать кровообращение.

В одном стакане арбуза содержится около 250-300 мг цитруллина. В кожуре его примерно на 60% больше, чем в красной мякоти.

Добавление стакана кожуры в смузи может помочь получить больше цитруллина. Однако, для улучшения сердечно-сосудистой и мышечной деятельности нужно около 3-6 г цитруллина в день.

Кожура может быть более питательной, чем мякоть

Кожура арбуза содержат витамин С, витамин В6, бета-каротин, кальций, клетчатку, цинк и фосфор - важный минерал, который поддерживает нормальную функцию нервов и мышц.

Стоит съесть примерно от 1 до 1,5 стаканов кожуры, чтобы получить значительное количество этих витаминов, минералов и антиоксидантов.

Что сделать перед употреблением

Нужно всегда мыть арбуз под проточной водой, прежде чем разрезать его, даже если вы едите только мякоть. Очистка внешней зеленой кожуры может помочь удалить грязь.

Нож проходит сквозь внешнюю часть внутрь, поэтому даже если вы не используете кожуру арбуза, вам всегда нужно тщательно мыть его снаружи, чтобы бактерии не попали внутрь.

Чистые арбузные кожуры, как правило, безопасны для употребления, но они содержат много клетчатки, поэтому лучше вводить их постепенно, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Как есть арбузные кожуры

Маринование

Во многих кухнях белую часть кожуры маринуют - она приобретает хрустящую текстуру и интересный вкус.

Тушение или жарка

Шкурки можно нарезать полосками и тушить с другими овощами или добавлять в супы.

Смузи или соки

Белая часть кожуры хорошо сочетается в смузи с лимонным соком или имбирем.

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