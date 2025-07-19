Чи справді в Київ повернулися "довоєнні" затори: експерт дав відповідь

У Києві щодня фіксують понад мільйон активних автомобілів - майже стільки ж, як і до початку повномасштабної війни. Попри це, столиця офіційно не визнає проблем із трафіком.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів викладач кафедри міського будівництва КНУБА Дмитро Беспалов.
"На питання про затори я завжди кажу: головна проблема Києва - у нас немає системи моніторингу трафіку, яка б фіксувала затори. От в КМДА викликають профільного фахівця, питають: "Які були затори сьогодні?" Він каже: "Заторів не було, система відпрацювала штатно". "Добре, покажіть документи, аналітику". Але її немає", - пояснює експерт.
Беспалов разом із головою Деснянської РДА Максимом Бахматовим і Офісом трансформації розробили лічильник трафіку на основі даних Google. Якщо в додатку Waze від компанії Google, яким активно користуються таксисти, побудувати маршрут із точки А до точки Б, він покаже дані про ситуацію на дорогах в реальному часі.
"Скажімо, дашборд показує затори на 5 балів. Це ще не критично. На графіку видно криву затримки - це відсоток часу, який ви витрачаєте понад норму. Наприклад, вночі при пустих дорогах поїздка триватиме 20 хвилин, а зараз - на 70% довше. До речі, затримка у 90-100% - не дуже велика. До повномасштабної війни я бачив і 120-140%, і навіть ще більші. Тоді затори в деякі дні були неймовірні", - додає Беспалов.
Також за словами експерта, затори у Києві нерідко виникають після російських атак, оскільки багато киян свідомо відкладають виїзд до моменту відбою тривоги.
Також він додає, що війна сильно вдарила по трафіку Києва.
"Спершу Київ був пустий, приблизно як під час карантину через COVID-19. За 30+ хвилин можна було доїхати до будь-якої точки: Печерську або Дарниці. З паркуванням проблем не було. Тоді фіксували 300 тисяч активних автомобілів. Коли автомобілів стає менше півмільйона, Київ абсолютно проїзний, і все чудово", - говорить експерт.
За його словами, столиця чудово справляється з половиною мільйона активних авто на добу, коли більше - то вже складніше.
У столиці працюють камери з функцією розпізнавання номерних знаків, які щодня фіксують кількість автомобілів. Ці дані могли б стати основою для ефективного планування транспортної системи, але поки вони, схоже, не інтегровані в жодну аналітичну модель, на яку спираються при ухваленні рішень.
За офіційними даними КМДА, щодня в Києві рухається понад мільйон активних автомобілів - приблизно стільки ж було й до початку повномасштабної війни. Утім, структура поїздок і їхня мета, ймовірно, змінилася, і точної картини наразі немає.
"Загалом мобільність населення прямо залежить від економічної активності. Коли зростає ВВП - зростає й кількість пересувань. Частина людей користується автомобілем не з власної волі, а через відсутність альтернативи", - пояснює фахівець.
Він також зазначає, що розмови про "транспортний колапс" у столиці є перебільшенням.
"Особисто я не бачу таких заторів, як були до 2022 року. А поняття "транспортний колапс", яким часто лякають у медіа, взагалі не існує в науковому транспортному плануванні. Я читав багато літератури, але такого терміну там немає", - додав Беспалов.
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