Действительно ли в Киев вернулись "довоенные" пробки: эксперт дал ответ

В Киеве ежедневно фиксируют более миллиона активных автомобилей - почти столько же, как и до начала полномасштабной войны. Несмотря на это, столица официально не признает проблемы с трафиком.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал преподаватель кафедры городского строительства КНУСА Дмитрий Беспалов.
"На вопрос о пробках я всегда говорю: главная проблема Киева - у нас нет системы мониторинга трафика, которая бы фиксировала пробки. Вот в КГГА вызывают профильного специалиста, спрашивают: "Какие были пробки сегодня?" Он говорит: "Пробок не было, система отработала штатно". "Хорошо, покажите документы, аналитику". Но ее нет", - объясняет эксперт.
Беспалов вместе с главой Деснянской РГА Максимом Бахматовым и Офисом трансформации разработали счетчик трафика на основе данных Google. Если в приложении Waze от компании Google, которым активно пользуются таксисты, построить маршрут из точки А в точку Б, оно покажет данные о ситуации на дорогах в реальном времени.
"Скажем, дашборд показывает пробки на 5 баллов. Это еще не критично. На графике видно кривую задержки - это процент времени, которое вы тратите сверх нормы. Например, ночью при пустых дорогах поездка продлится 20 минут, а сейчас - на 70% дольше. Кстати, задержка в 90-100% - не очень большая. До полномасштабной войны я видел и 120-140%, и даже еще больше. Тогда пробки в некоторые дни были невероятные", - добавляет Беспалов.
Также по словам эксперта, пробки в Киеве нередко возникают после российских атак, поскольку многие киевляне сознательно откладывают выезд до момента отбоя тревоги.
Также он добавляет, что война сильно ударила по трафику Киева.
"Сначала Киев был пустой, примерно как во время карантина из-за COVID-19. За 30+ минут можно было доехать до любой точки: Печерска или Дарницы. С парковкой проблем не было. Тогда фиксировали 300 тысяч активных автомобилей. Когда автомобилей становится меньше полумиллиона, Киев абсолютно проездной, и все прекрасно", - говорит эксперт.
По его словам, столица прекрасно справляется с половиной миллиона активных авто в сутки, когда больше - то уже сложнее.
В столице работают камеры с функцией распознавания номерных знаков, которые ежедневно фиксируют количество автомобилей. Эти данные могли бы стать основой для эффективного планирования транспортной системы, но пока они, похоже, не интегрированы ни в одну аналитическую модель, на которую опираются при принятии решений.
По официальным данным КГГА, ежедневно в Киеве движется более миллиона активных автомобилей - примерно столько же было и до начала полномасштабной войны. Однако, структура поездок и их цель, вероятно, изменилась, и точной картины пока нет.
"В целом мобильность населения напрямую зависит от экономической активности. Когда растет ВВП - растет и количество передвижений. Часть людей пользуется автомобилем не по собственной воле, а из-за отсутствия альтернативы", - объясняет специалист.
Он также отмечает, что разговоры о "транспортном коллапсе" в столице являются преувеличением.
"Лично я не вижу таких пробок, как были до 2022 года. А понятие "транспортный коллапс", которым часто пугают в медиа, вообще не существует в научном транспортном планировании. Я читал много литературы, но такого термина там нет", - добавил Беспалов.
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