Вже відсьогодні і до осені на одній з ключових вулиць Києва частково обмежать рух
У Києві на вулиці Оноре де Бальзака частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Вони триватимуть з 16 липня до 10 вересня.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Часткове обмеження руху по Оноре де Бальзака
Зазначається, що дорожники КП ШЕУ Деснянського району розпочинають поточний ремонт на ділянці від вулиці Сержа Лифаря у напрямку вулиці Олександри Екстер.
У "Київавтодорі" просять водіїв враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок і перепрошують за можливі незручності.
Також оприлюднено схему організації руху на період виконання робіт.
Схема організації руху на період обмежень ("Київавтодор")
Обмеження руху на інших вулицях
Зазначимо, що зараз у Києві проводять низку ремонтних робіт і на інших ділянках. А саме:
- із 15 липня до 15 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Богатирською в напрямку проспекту Степана Бандери;
- із 3 липня та орієнтовно до серпня 2026 року частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині просп. Миколи Бажана з Дніпровською набережною;
- з 10 липня та орієнтовно до червня 2026 року перекривають пішохідний міст над Саперно-Слобідською: рух транспорту частково обмежать.
Читайте також про те, що з 14 липня до 22 серпня у Києві не працюватиме фунікулер, його закриють на плановий ремонт.
Раніше ми писали про те, що в Києві та області почали забороняти рух фур і вантажівок, "закриваючи" для них навіть деякі траси.
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