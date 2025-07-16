Вже відсьогодні і до осені на одній з ключових вулиць Києва частково обмежать рух

У Києві на вулиці Оноре де Бальзака частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Вони триватимуть з 16 липня до 10 вересня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА .

Зазначимо, що зараз у Києві проводять низку ремонтних робіт і на інших ділянках. А саме:

У "Київавтодорі" просять водіїв враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок і перепрошують за можливі незручності.

Зазначається, що дорожники КП ШЕУ Деснянського району розпочинають поточний ремонт на ділянці від вулиці Сержа Лифаря у напрямку вулиці Олександри Екстер.

Читайте також про те, що з 14 липня до 22 серпня у Києві не працюватиме фунікулер, його закриють на плановий ремонт.

Раніше ми писали про те, що в Києві та області почали забороняти рух фур і вантажівок, "закриваючи" для них навіть деякі траси.

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