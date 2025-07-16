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Вже відсьогодні і до осені на одній з ключових вулиць Києва частково обмежать рух

Київ, Середа 16 липня 2025 08:00
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Вже відсьогодні і до осені на одній з ключових вулиць Києва частково обмежать рух Обмеження руху діятимуть на Оноре де Бальзака (фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Києві на вулиці Оноре де Бальзака частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Вони триватимуть з 16 липня до 10 вересня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.

Часткове обмеження руху по Оноре де Бальзака

Зазначається, що дорожники КП ШЕУ Деснянського району розпочинають поточний ремонт на ділянці від вулиці Сержа Лифаря у напрямку вулиці Олександри Екстер.

У "Київавтодорі" просять водіїв враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок і перепрошують за можливі незручності.

Також оприлюднено схему організації руху на період виконання робіт.

Схема часткового обмеження руху транспорту на вул. Оноре де БальзакаСхема організації руху на період обмежень ("Київавтодор")

Обмеження руху на інших вулицях

Зазначимо, що зараз у Києві проводять низку ремонтних робіт і на інших ділянках. А саме:

  • із 15 липня до 15 серпня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Богатирською в напрямку проспекту Степана Бандери;
  • із 3 липня та орієнтовно до серпня 2026 року частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на перетині просп. Миколи Бажана з Дніпровською набережною;
  • з 10 липня та орієнтовно до червня 2026 року перекривають пішохідний міст над Саперно-Слобідською: рух транспорту частково обмежать.

Читайте також про те, що з 14 липня до 22 серпня у Києві не працюватиме фунікулер, його закриють на плановий ремонт.

Раніше ми писали про те, що в Києві та області почали забороняти рух фур і вантажівок, "закриваючи" для них навіть деякі траси.

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