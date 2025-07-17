У Києві частково перекриють міст Метро: як об’їхати і скільки триватимуть роботи
Із 18 по 22 липня у Києві частково обмежать рух транспорту мостом Метро через річку Дніпро.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані КК "Київавтодор".
Обмеження діятимуть з 12:00 18 липня до 20:00 22 липня. У цей період дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття в лівій смузі у напрямку з лівого на правий берег.
У "Київавтодорі" просять водіїв враховувати ці роботи при плануванні маршруту та перепрошують за тимчасові незручності.
Зазначимо, міст Метро - один із головних транспортних шляхів між берегами столиці, тож обмеження можуть спричинити затори.
Схема обмеження руху транспорту на Мосту метро в Києві (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві з 15 липня до 15 серпня частково обмежили рух вулицею Богатирською через капремонт. Обмеження діють у напрямку проспекту Бандери - від заводу "Оболонь" до АЗС "KLO". Транспорт пускатимуть однією смугою в кожному напрямку. Також змінено рух на перетині з вул. Луговою, встановлено схему об’їзду.
Також ми писали, що у Києві 12 липня частково обмежили рух транспорту на вулиці Михайла Бойчука в Печерському районі - через ремонт. Обмеження діятимуть до 10 серпня.
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