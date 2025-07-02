Чи скасував Трамп санкції проти Росії: у Зеленського дали пояснення

Президент США Дональд Трамп скасуванням санкцій проти Сирії вивів з-під обмежень деякі російські компанії, банки та фізичних осіб. Проте він вивів їх тільки з-під так званого "сирійського" санкційного режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис представника Офісу президента України Владислава Власюка та повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка.

Власюк нагадав, що Управління США у справах санкцій (OFAC) на виконання указу Трампа від 30 червня 2025 року виключило з санкційних листів низку російських суб'єктів. Усі вони були під санкціями через допомогу режиму диктатора Башара Асада в Сирії.

За словами Власюка, з-під санкцій виключили:

"Открытое акционерное общество Московский ацкионерный банк Темпбанк";

"Русский финансовый альянс Банк";

компанія Hudsotrade Limited;

фізичну особу - Гаглоєва Михайла Георгійовича;

фізичну особу - Іссу Аль-Зейді;

фізичну особу - Ілюмжинова Кірсана Миколайовича;

фізичну особу - Макарова Олексія.

"Щодо інших російських компаній (Global Vision Group, STG Logistic, Maritime Assistance Llc, MB Bank, Promsyrioimport, Rosoboroneksport OAO, Russian Financial Corporation тощо) проведено коригування позначень у SDN List, але блокуючі санкції США проти них залишаються чинними. Санкції США проти Росії через війну в Україні не скасовано", - пояснив Власюк.

Нардеп Гончаренко нагадав, що той же "Рособоронэкспорт" фактично мав три санкційних режими - "сирійський", "іранський" та "російський", останній за вторгнення Росії в Україну. Указом Трампа прибрано тільки "сирійський режим", інші залишилися чинними.

"Те саме з іншими компаніями. Банки РФ також залишаються під блокуванням. У списках SDN (Specially Designated Nationals & Blocked Persons List) та SSI (Sectoral Sanctions Identifications List) прибрали позначку [SYRIA], але ярлики [RUSSIA], [IRAN] ніхто не скасовував", - додав депутат.

