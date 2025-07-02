Чи скасував Трамп санкції проти Росії: у Зеленського дали пояснення
Президент США Дональд Трамп скасуванням санкцій проти Сирії вивів з-під обмежень деякі російські компанії, банки та фізичних осіб. Проте він вивів їх тільки з-під так званого "сирійського" санкційного режиму.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис представника Офісу президента України Владислава Власюка та повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка.
Власюк нагадав, що Управління США у справах санкцій (OFAC) на виконання указу Трампа від 30 червня 2025 року виключило з санкційних листів низку російських суб'єктів. Усі вони були під санкціями через допомогу режиму диктатора Башара Асада в Сирії.
За словами Власюка, з-під санкцій виключили:
- "Открытое акционерное общество Московский ацкионерный банк Темпбанк";
- "Русский финансовый альянс Банк";
- компанія Hudsotrade Limited;
- фізичну особу - Гаглоєва Михайла Георгійовича;
- фізичну особу - Іссу Аль-Зейді;
- фізичну особу - Ілюмжинова Кірсана Миколайовича;
- фізичну особу - Макарова Олексія.
"Щодо інших російських компаній (Global Vision Group, STG Logistic, Maritime Assistance Llc, MB Bank, Promsyrioimport, Rosoboroneksport OAO, Russian Financial Corporation тощо) проведено коригування позначень у SDN List, але блокуючі санкції США проти них залишаються чинними. Санкції США проти Росії через війну в Україні не скасовано", - пояснив Власюк.
Нардеп Гончаренко нагадав, що той же "Рособоронэкспорт" фактично мав три санкційних режими - "сирійський", "іранський" та "російський", останній за вторгнення Росії в Україну. Указом Трампа прибрано тільки "сирійський режим", інші залишилися чинними.
"Те саме з іншими компаніями. Банки РФ також залишаються під блокуванням. У списках SDN (Specially Designated Nationals & Blocked Persons List) та SSI (Sectoral Sanctions Identifications List) прибрали позначку [SYRIA], але ярлики [RUSSIA], [IRAN] ніхто не скасовував", - додав депутат.
Зняття санкцій з Сирії: що відомо
Зазначимо, що 30 червня Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Сирії, які діяли починаючи з 2004 року. В Сирії привітали рішення США та заявили, що це сприятиме відновленню та розвитку країни, яка почала оговтуватися від багаторічної громадянської війни.
Але за даними ЗМІ, Трамп "виплеснув дитину разом із водою". Зокрема, писали журналісти, Трамп "випадково" виключив зі списку обмежень деякі російські установи, банки та фізичних осіб. Серед іншого, з-під санкцій вийшов "Рособоронэкспорт", який постачає російську зброю іншим країнам.
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