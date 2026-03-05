Чи штрафуватимуть автоматично водіїв без електронної страховки: що кажуть в МВС

В Міністерстві зазначили, що інформація про нібито автоматичні штрафи для водіїв за паперову страховку замість електронної не відповідає дійсності. Наразі немає жодних законодавчих підстав, щою класифікувати це, як порушення.

"Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, де необхідно передбачити можливість фіксації саме відсутності "страховки", - зазначили у міністерстві.

При цьому в МЗС додали, що система автофіксації порушень не адаптована для такого завдання технічно.

"Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше", - запевнили в МВС.

Втім, все ще залишається можливість отримати штраф за відсутність страховки від поліцейських, які зупинять автомобіль.

"Тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й ваша безпека. А ще завжди краще посилатися на офіційні джерела, а не на яскраві заголовки для хайпу", - додали в МВС.