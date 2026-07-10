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Банкноту 2 000 гривень введуть з вересня: навіщо це потрібно і до чого тут зарплати

13:51 10.07.2026 Пт
3 хв
НБУ пояснює це рішення суттєвими змінами в економіці
aimg Ірина Гамерська
Банкноту 2 000 гривень введуть з вересня: навіщо це потрібно і до чого тут зарплати Фото: банкноту 2 000 гривень введуть з вересня (РБК-Україна)
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Нацбанк оголосив про введення в обіг нової банкноти номіналом 2 000 гривень. Нова купюра буде доступна для українців з 4 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз НБУ.

Головне:

  • Навіщо нова купюра: За 7 років зарплати зросли втричі, а ціни - удвічі. Використовувати банкноти по 1 000 грн стало технічно незручно.
  • Рекорд обігу: Кількість готівки зросла до 970 млрд грн. Частка банкнот 1 000 грн перевищила 55%, що потребує введення більшого номіналу.
  • Важливість у війну: Готівка - критичний засіб розрахунку в прифронтових зонах, де можуть виникати проблеми зі зв’язком.
  • Економічний ефект: Нова банкнота зменшить витрати держави на друк, інкасацію та логістику, а також спростить роботу банків і бізнесу.

Чому виникла потреба в новій купюрі

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що банкнотний ряд не є статичним і має адаптуватися до реальних економічних умов: доходів населення, рівня цін та поведінки людей.

Банкноту 2 000 гривень введуть з вересня: навіщо це потрібно і до чого тут зарплати

Фото: 2000 гривень будуть в обігу з вересня (РБК-Україна)

Пишний виділив три ключові причини, чому поява банкноти у 2 000 гривень стала необхідністю у 2026 році:

  • Зростання зарплат і цін: За сім років, що минули з моменту виходу в обіг банкноти 1 000 гривень, середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін - удвічі. Через це змінилася і кількість банкнот, необхідних для повсякденних розрахунків. Наприклад, щоб отримати середню зарплату готівкою, раніше вистачало 10 банкнот по 1 000 гривень, тоді як зараз для цього потрібно вже понад 30 таких купюр.
  • Збільшення обсягу готівки в обігу: З 2019 року цей показник зріс більш ніж удвічі - з 390 млрд гривень до понад 970 млрд гривень станом на 1 липня 2026 року. Значною мірою на це вплинули потреби воєнного часу. НБУ підкреслює: хоча 96% операцій у країні є безготівковими, готівка залишається критичним елементом стійкості фінансової системи, особливо для мешканців прифронтових територій, де доступ до стабільного зв’язку та безготівкових розрахунків може бути обмеженим.
  • Зміни в структурі готівкових коштів: Наразі банкноти номіналом 1 000 гривень складають понад 55% від усієї суми готівки в обігу. Світова практика центральних банків свідчить, що такий високий показник є сигналом до того, що настав час вводити в обіг купюру вищого номіналу для ефективнішого обслуговування економіки.

Які переваги бачить НБУ для держави, бізнесу та громадян

У НБУ зазначають, що розширення банкнотного ряду несе низку позитивних змін:

  • Для держави: Це дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу. Менша кількість купюр для аналогічних операцій означає економію на виготовленні, транспортуванні, зберіганні та інкасації.
  • Для банківської системи: Впровадження нової банкноти допоможе зменшити операційне навантаження на каси та оптимізувати касові процеси завдяки меншим обсягам готівки, яку необхідно обробляти.
  • Для торгівлі та бізнесу: Касири та бізнес загалом отримають можливість швидше та зручніше здійснювати розрахунки з клієнтами.
  • Для населення: Використання нових банкнот додасть зручності у зберіганні та переміщенні коштів.
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