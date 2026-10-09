Чи реально знизити ПДВ на соціально важливі товари – що кажуть експерти про ініціативу Терехова

Зокрема, мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов запропонував знизити податок на додану вартість на базові продукти харчування і ліки до 5%.

"Єдиний механізм, щоб якось амортизувати для найбідніших верств населення цю цінову кризу, що насувається, – це якраз застосування знижених ставок ПДВ на соціальні групи товарів, передусім продовольство. Без таких заходів буде важко зупинити стрімке зростання цін, яке буде пов'язане з логістикою, з енергетикою, з транспортом тощо", – сказав РБК-Україна економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Як підкреслив Кущ, за умов війни це особливо небезпечно, адже у випадку збідніння населення в Україні зникатиме соціальна солідарність, люди відчуватимуть несправедливість в державі й суспільстві.

"У нас може бути дві небезпечні тенденції. По-перше, це збільшення кількості бідних, вони можуть складати вже більшість населення наступного року. По-друге, може відбутися величезне розшарування суспільства. Тобто, буде умовно кажучи, десь 5% дуже багатих, а решта будуть дуже бідними", – зазначив Кущ.

Чи вистачить грошей

Разом з тим, за словами фінансового експерта Сергія Фурси, зниження ставки ПДВ Україна в нинішніх умовах собі дозволити не може. "Ненормально, коли під час війни знижуються податки", – сказав він в коментарі РБК-Україна.

"Втім, вже в часи великої війни український уряд не без успіху практикував зниження ставки ПДВ – під час паливної кризи 2022 року, тим самим і врятувавши український бізнес, і знизивши соціальну напругу, щоб українці надто гостро не відчували на собі наслідки російських ударів по нафтобазах та загального різкого здорожчання логістики. Це також довело, що за наявності політичної волі знайти бюджетні компенсатори цілком можливо, навіть у воєнних умовах", – зазначається в матеріалі видання.

Однак в поточній ситуації будь-яких податкових компенсаторів може виявитись недостатньо. "Тотальне зниження ПДВ – це абсолютно неприпустима ідея, це означає зрізання максимальної суми доходів державного бюджету, а це означає неможливість фінансування, зокрема нашої армії", – сказав в коментарі РБК-Україна позаштатний експерт Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ілля Несходовський.

На думку експерта, зараз Україна не має відповідного інструментарію для кардинального зниження ПДВ, а його зниження, приміром для соціальних товарів, викликає низку практичних питань і створює ризик появи схем ухилення від податків. "В цьому ключі зниження ПДВ на соціальні продукти – це правильна річ, але не зараз", – зазначив Несходовський.