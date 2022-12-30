Чи реально виключити Росію з ООН: відповідь Кулеби

За його словами, Україні колись розказували, що нереально добитися постачання зброї від Німеччини. Також говорили, що неможливе надання Patriot він США.

"Коли я був послом в Раді Європи, мені розказували, що нереально виключити Росію звідти: як же ж так, як може Рада Європи без Росії?! Виключили", - сказав він.

Кулеба зазначив, що Україна чесно визнає, що започаткований процес не короткий, але не буває нічого неможливого, якщо системно над цим працювати.

"Я завжди дуже заточений на результат. Але коли йдеться про позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу ООН, мене буде робити щасливим навіть сам процес. Я із задоволенням куплю собі попкорн XXL і буду дивитись, як вони будуть бігати, пояснювати, що українці дурні, що українці не розуміються на статуті ООН, що насправді все легітимно", - сказав міністр.

Він зазначив, що Україна робить набагато більшу річ, ніж власне виганяє Росію з організації. Україна делегітимізує РФ та сіє в усіх сумнів.

"Ми відкрили двері шафи, і всі побачили, що там в шафі не парадна посольська форма, і навіть не скелет в формі, а просто купа російського лайна. І тепер всі це знають, і Росії з цим жити", - додав Кулеба.

За його словами, ще навесні, коли він починав розмови з міністрами закордонних справ інших країн, вони навіть не пам'ятали про те, що Росія незаконно зайняла постійне місце в Радбезі.

"Вони не знали цього, цю тему поховали, про це всі забули. Це було настільки ганебно все зроблено, що всі поспішили про це забути. Ми зараз дуже гучно про це нагадали. Зараз нашу заяву перевіряють в десятках міністерств закордонних справ, ми розворушили це кубло. Це перший крок, другий крок: усі скажуть: ого, а українці реально праві. А третій крок - це буде стадія гніву - що з цим робити. А потім буде стадія прийняття", - сказав міністр.