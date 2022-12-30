Реально ли исключить Россию из ООН: ответ Кулебы

По его словам, Украине когда-то рассказывали, что нереально добиться поставок оружия от Германии. Также говорили, что невозможны поставки Patriot он США.

"Когда я был послом в Совете Европы, мне рассказывали, что нереально исключить Россию оттуда: как же так, как может Совет Европы без России?! Исключили", - сказал он.

Кулеба отметил, что Украина честно признает, что начатый процесс не короткий, но не бывает ничего невозможного, если системно над этим работать.

"Я всегда очень заточен на результат. Но когда речь идет о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН, меня будет делать счастливым даже сам процесс. Я с удовольствием куплю себе попкорн XXL и буду смотреть, как они будут бегать, объяснять, что украинцы глупые, что украинцы не разбираются в уставе ООН, что на самом деле все легитимно", - сказал министр.

Он отметил, что Украина делает гораздо большую вещь, чем собственно выгоняет Россию из организации. Украина делегитимизирует РФ и сеет у всех сомнение.

"Мы открыли двери шкафа, и все увидели, что там в шкафу не парадная посольская форма, и даже не скелет в форме, а просто куча российского дерьма. И теперь все это знают, и России с этим жить", - добавил Кулеба.

По его словам, еще весной, когда он начинал разговор с министрами иностранных дел других стран, они даже не помнили о том, что Россия незаконно заняла постоянное место в Совбезе.

"Они не знали этого, эту тему похоронили, об этом все забыли. Это было настолько позорно все сделано, что все поспешили об этом забыть. Мы сейчас очень громко напомнили об этом. Сейчас наше заявление проверяют в десятках министерств иностранных дел, мы расшевелили это гнездо. Это первый шаг, второй шаг: все скажут: ого, а украинцы реально правы. А третий шаг - это будет стадия гнева - что с этим делать. А потом будет стадия принятия", - сказал министр.