Чи просила Україна в США ракети Tomahawk: що каже Зеленський

Зеленський запевнив, що США отримали від України усі деталі щодо бажань Києва отримати те, або інше озброєння - "з деталями та ілюстраціями".

"І все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 млрд доларів, але ми готові й до окремих договорів по окремих видах зброї, включаючи далекобійну. Більше я деталей не можу сказати, дуже чутливе питання", - зазначив він, відповідаючи на питання преси.