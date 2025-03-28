Чи продовжують США розслідувати викрадення українських дітей Росією: відповідь Рубіо

Сполучені Штати Америки (США) не продовжують розслідування, а також не фінансують програму з пошуку українських дітей, незаконно вивезених Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо під час пресконференції .

"Програма не відновлена і не фінансується. Вона була частиною скорочень, які ми застосували. Але ми забезпечили безпеку даних і гарантували, що вони у нас є і можуть бути передані будь-яким відповідним органам", - заявив Рубіо.

Призупинення програми США

У 2023 році Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової через причетність до незаконної депортації українських дітей.

В середині березня адміністрація голови Білого дому Дональда Трампа призупинила програму з відстеження викрадених Росією дітей. Водночас демократи закликали до відновлення ініціативи й введення санкцій проти осіб, відповідальних за порушення прав дітей.

Пізніше Державний департамент США спростував чутки про те, що база даних викрадених Росією українських дітей була видалена.

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