Трамп призупиняє програму відстеження викрадених РФ українських дітей, - Reuters
Адміністрація Трампа припинила програму для відстеження викрадених Росією українських дітей. Демократи США закликають відновити ініціативу та запровадити санкції проти винних у порушенні прав дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Демократичні законодавці США закликають адміністрацію президента Дональда Трампа відновити програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених Росією.
У ході урізання бюджету, адміністрація припинила фінансування ініціативи, що відслідковувала масову депортацію дітей з України, викликаючи занепокоєння щодо зниклих даних.
Під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), програма зібрала велику кількість інформації, зокрема супутникові зображення, які допомагали відстежувати близько 30 000 дітей, вивезених з України.
За словами законодавців, припинення фінансування призвело до видалення доказів військових злочинів, що сприяли б розслідуванню правопорушень.
За інформацією джерел Reuters, у своєму листі адресованому держсекретарю Марко Рубіо та міністру фінансів Скотту Бессенту, члени Палати представників закликають відновити програму, зазначаючи, що це не лише гуманітарне зобов'язання, а й важливий інструмент для покарання винних у порушенні прав дітей.
Вони також наполягають на введенні санкцій проти російських та білоруських чиновників, причетних до переміщення дітей.
В Україні викрадення дітей Росією називають військовим злочином і геноцидом, закликаючи до міжнародного судового переслідування винних. Міжнародний кримінальний суд уже видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової у справі про викрадення дітей.
Законодавці також підкреслюють, що відновлення програми дозволить Україні врятувати тисячі дітей і допомогти їхнім родинам повернутися до безпеки.
Викрадені Росією діти
Нагадаємо, що Росія продовжує вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Близько 4000 дітей було відправлено на навчання до шкіл Криму, а понад 800 - до дитсадків.
Омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомив, що за даними з відкритих джерел, близько 4000 українських дітей вивезли з тимчасово окупованих територій для навчання в школах Криму. Додатково, понад 800 дітей з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей були зараховані до дитсадків у цьому регіоні.
Крім того, за літо 2024 року російські окупанти депортували понад 3 тисячі українських дітей з Херсонської області, заявляючи, що вони відправлені на "відпочинок". Однак, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, ці діти були вивезені на "перевиховання" в Росію.
Замість відпочинкових програм, 3310 дітей були переміщені в різноманітні табори в віддалених регіонах Росії, де проводилися оздоровчі, культурно-просвітницькі та спортивні заходи.