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Трамп призупиняє програму відстеження викрадених РФ українських дітей, - Reuters

Середа 19 березня 2025 12:00
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Трамп призупиняє програму відстеження викрадених РФ українських дітей, - Reuters Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Адміністрація Трампа припинила програму для відстеження викрадених Росією українських дітей. Демократи США закликають відновити ініціативу та запровадити санкції проти винних у порушенні прав дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Демократичні законодавці США закликають адміністрацію президента Дональда Трампа відновити програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених Росією.

У ході урізання бюджету, адміністрація припинила фінансування ініціативи, що відслідковувала масову депортацію дітей з України, викликаючи занепокоєння щодо зниклих даних.

Під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), програма зібрала велику кількість інформації, зокрема супутникові зображення, які допомагали відстежувати близько 30 000 дітей, вивезених з України.

За словами законодавців, припинення фінансування призвело до видалення доказів військових злочинів, що сприяли б розслідуванню правопорушень.

За інформацією джерел Reuters, у своєму листі адресованому держсекретарю Марко Рубіо та міністру фінансів Скотту Бессенту, члени Палати представників закликають відновити програму, зазначаючи, що це не лише гуманітарне зобов'язання, а й важливий інструмент для покарання винних у порушенні прав дітей.

Вони також наполягають на введенні санкцій проти російських та білоруських чиновників, причетних до переміщення дітей.

В Україні викрадення дітей Росією називають військовим злочином і геноцидом, закликаючи до міжнародного судового переслідування винних. Міжнародний кримінальний суд уже видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової у справі про викрадення дітей.

Законодавці також підкреслюють, що відновлення програми дозволить Україні врятувати тисячі дітей і допомогти їхнім родинам повернутися до безпеки.

Викрадені Росією діти

Нагадаємо, що Росія продовжує вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Близько 4000 дітей було відправлено на навчання до шкіл Криму, а понад 800 - до дитсадків.

Омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомив, що за даними з відкритих джерел, близько 4000 українських дітей вивезли з тимчасово окупованих територій для навчання в школах Криму. Додатково, понад 800 дітей з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей були зараховані до дитсадків у цьому регіоні.

Крім того, за літо 2024 року російські окупанти депортували понад 3 тисячі українських дітей з Херсонської області, заявляючи, що вони відправлені на "відпочинок". Однак, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, ці діти були вивезені на "перевиховання" в Росію.

Замість відпочинкових програм, 3310 дітей були переміщені в різноманітні табори в віддалених регіонах Росії, де проводилися оздоровчі, культурно-просвітницькі та спортивні заходи.

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