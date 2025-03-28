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Продолжают ли США расследовать похищение украинских детей Россией: ответ Рубио

Пятница 28 марта 2025 15:55
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Продолжают ли США расследовать похищение украинских детей Россией: ответ Рубио Фото: Марко Рубио, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США) не продолжают расследование, а также не финансируют программу по поиску украинских детей, незаконно вывезенных Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио во время пресс-конференции.

"Программа не восстановлена и не финансируется. Она была частью сокращений, которые мы применили. Но мы обеспечили безопасность данных и гарантировали, что они у нас есть и могут быть переданы любым соответствующим органам", - заявил Рубио.

Приостановление программы США

В 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой из-за причастности к незаконной депортации украинских детей.

В середине марта администрация главы Белого дома Дональда Трампа приостановила программу по отслеживанию похищенных Россией детей. В то же время демократы призвали к восстановлению инициативы и введению санкций против лиц, ответственных за нарушение прав детей.

Позже Государственный департамент США опроверг слухи о том, что база данных похищенных Россией украинских детей была удалена.

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