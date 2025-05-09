ua en ru
Пт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи продовжить Лев XIV курс Папи Франциска: відповідь посла Ватикану

Ватикан, П'ятниця 09 травня 2025 08:24
UA EN RU
Чи продовжить Лев XIV курс Папи Франциска: відповідь посла Ватикану Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Роман Кот, Наталія Гурковська

8 травня конклав обрав нового Папу Римського, ним став американець Лев XIV. Втім, залишається питанням, чи продовжить він курс свого попередника Франциска чи ні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів апостольський нунцій (посоол Ватикану) Вісвальдаc Кульбокас.

"Дякуємо Богу за обрання нового Папи, Лева XIV. Я особисто мало знаю нового Папу, з ним зустрівся тільки один раз, по конкретним питанням. Тому, щиро кажучи, не знаю, чи від Лева XIV можемо очікувати змін", - сказав він.

За його словами, в своїй першій промові після обрання новий Папа Римський підкреслив свою подяку Папі Франциску.

"В мене таке враження, що його намір є продовжити служіння свого попередника Папи Франциска", - припустив Кульбокас.

При цьому, він зазначив, що наразі складно коментувати, чи для кардиналів це був вибір, про який вони вже думали перед конклавом, чи ні.

"Їм заборонено ділитись такою інформацією, тому не знаємо нічого про шлях, якому вони пройшли до обрання саме Лева ХIV", - додав посол.

Що говорив про війну в Україні покійний Папа Римський Франциск

Папа Франциск, який помер 21 квітня, неодноразово виступав проти війни в Україні, закликаючи до миру, співчуття та допомоги постраждалим. Водночас деякі його заяви викликали суперечки та критику.

До повномасштабного вторгнення Росії понтифік уникав прямих згадок Москви як агресора. Лише в січні 2024 року Франциск уперше відкрито засудив дії Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ватикан Папа римський
NEWS
Папа Лев XIV вперше звернувся до вірян: що сказав понтифік
Папа Лев XIV вперше звернувся до вірян: що сказав понтифік
DAILY
Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику