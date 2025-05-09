Продолжит ли Лев XIV курс Папы Франциска: ответ посла Ватикана

8 мая конклав избрал нового Папу Римского, им стал американец Лев XIV. Впрочем, остается вопросом, продолжит ли он курс своего предшественника Франциска или нет.

"Спасибо Богу за избрание нового Папы, Льва XIV. Я лично мало знаю нового Папу, с ним встретился только один раз, по конкретным вопросам. Поэтому, честно говоря, не знаю, можем ли от Льва XIV ожидать изменений", - сказал он.

По его словам, в своей первой речи после избрания новый Папа Римский подчеркнул свою благодарность Папе Франциску.

"У меня такое впечатление, что его намерение является продолжить служение своего предшественника Папы Франциска", - предположил Кульбокас.

При этом он отметил, что пока сложно комментировать, был ли для кардиналов это выбор, о котором они уже думали перед конклавом, или нет.

"Им запрещено делиться такой информацией, поэтому не знаем ничего о пути, который они прошли до избрания именно Льва ХIV", - добавил посол.