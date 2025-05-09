Продолжит ли Лев XIV курс Папы Франциска: ответ посла Ватикана
8 мая конклав избрал нового Папу Римского, им стал американец Лев XIV. Впрочем, остается вопросом, продолжит ли он курс своего предшественника Франциска или нет.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал апостольский нунций (посол Ватикана) Висвальдас Кульбокас.
"Спасибо Богу за избрание нового Папы, Льва XIV. Я лично мало знаю нового Папу, с ним встретился только один раз, по конкретным вопросам. Поэтому, честно говоря, не знаю, можем ли от Льва XIV ожидать изменений", - сказал он.
По его словам, в своей первой речи после избрания новый Папа Римский подчеркнул свою благодарность Папе Франциску.
"У меня такое впечатление, что его намерение является продолжить служение своего предшественника Папы Франциска", - предположил Кульбокас.
При этом он отметил, что пока сложно комментировать, был ли для кардиналов это выбор, о котором они уже думали перед конклавом, или нет.
"Им запрещено делиться такой информацией, поэтому не знаем ничего о пути, который они прошли до избрания именно Льва ХIV", - добавил посол.
Что говорил о войне в Украине покойный Папа Римский Франциск
Папа Франциск, который умер 21 апреля, неоднократно выступал против войны в Украине, призывая к миру, сочувствию и помощи пострадавшим. В то же время некоторые его заявления вызвали споры и критику.
До полномасштабного вторжения России понтифик избегал прямых упоминаний Москвы как агрессора. Только в январе 2024 года Франциск впервые открыто осудил действия России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.