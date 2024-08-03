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Продолжат ли ВСУ бить по российским субмаринам: мнения экспертов

Украина, Суббота 03 августа 2024 21:52
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Продолжат ли ВСУ бить по российским субмаринам: мнения экспертов Фото: Продолжат ли ВСУ бить по российским субмаринам (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Заблоцкий, Александр Коваленко

Военные ВСУ потопили российскую подводную лодку "Ростов-на-Дону". Однако пока трудно определить, продолжит ли Украина и дальше уничтожать подводные лодки Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии военно-морского эксперта Defence Express Владимира Заблоцкого и военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

"Они (российские корабли, - ред.) могут заходить в крымские порты, но ненадолго. Оставаться дольше чем на сутки - это самоубийство. Кроме того, россияне сведут к минимуму надводное положение субмарин, когда те будут выполнять задачи в море. Чтобы минимизировать риски поражения не только ракетным оружием, но и тяжелыми дронами", - объясняет Коваленко.

По мнению эксперта, не исключено, что через некоторое время с основной базы в Новороссийске подводные лодки вообще переведут в Абхазию, где заканчивается строительство морской базы. Тем более, что заявленная дальность ракет "Калибр" превышает 2000 км и по Украине их запускают даже из Каспийского моря.

"Хотя я не вижу причин, почему морские дроны не могут атаковать базу в Абхазии. Это оккупированная территория Грузии, не думаю, что для нас могут быть какой-то проблемой такие удары", - считает он.

В то же время Заблоцкий отметил, что кроме трех судов проекта "Варшавянка", в Черном море есть еще подводная лодка проекта "Алроса", которая, по неподтвержденной информации, также может запускать "Калибры".

Он заявил, что в вопросе о возможностях по уничтожению других субмарин есть много факторов, которые следует учитывать.

"Я предполагаю, что могут быть поражены, но в Крым они вряд ли будут заходить. У них специальная база в Новороссийске, они прячутся, каждый час перешвартовываются, меняют места стоянки. Но, возможно, у нас просто нечем ударить или же не позволяют западные партнеры", - подчеркнул эксперт.

Напомним, сегодня, 3 августа, стало известно, что ВСУ потопили подлодку "Ростов-на-Дону". Кроме подводной лодки Силы обороны Украины нанесли удары также по зенитному ракетному комплексу С-400 РФ во временно оккупированном Крыму.

В своем материале РБК-Украина подробно рассказала о подлодке и ударе ВСУ. Узнать подробности - "Ростов-на-Дону" пошел ко дну. Что известно и чем ВСУ могли потопить субмарину РФ”.

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