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Чи продовжать термін оновлення даних для військовозобов'язаних: відповідь Міноборони

Вівторок 04 червня 2024 12:50
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Чи продовжать термін оновлення даних для військовозобов'язаних: відповідь Міноборони Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Наразі немає ніяких підстав аби продовжувати термін оновлення даних для військовозобов'язаних.

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, наразі триває оновлення даних, оскільки у застосунку "Резерв+" вже немає якихось збоїв.

"Якщо були у перші дні зависання, щойно запустився цей застосунок, через технічні проблеми, через певне перевантаження, тому що дуже багато людей вирішили це спробувати, зробити в електронному вигляді у своєму смартфоні. Зараз таких проблем немає, тобто оновити через "Резерв+", завантаживши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов'язаний. Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати, немає", - заявив він.

Крім того, у Міноборони не виключають форс-мажорів, коли доведеться продовжити термін оновлення даних.

"Залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто мають це зробити - резервісти, призовники і військовозобов'язані", - заявив Лазуткін.

Оновлення даних в ТЦК

З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Він вносить ряд важливих змін, про які слід знати всім військовозобов'язаним громадянам.

Усі чоловіки та жінки, які підлягають мобілізації, віком від 18 до 60 років, зобов'язані оновити свої облікові дані до 16 липня 2024 року.

Нещодавно наголошено, що оновлення даних стосується не лише чоловіків, а й жінок, які підлягають мобілізації.

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