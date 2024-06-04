Чи продовжать термін оновлення даних для військовозобов'язаних: відповідь Міноборони

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, наразі триває оновлення даних, оскільки у застосунку "Резерв+" вже немає якихось збоїв.

"Якщо були у перші дні зависання, щойно запустився цей застосунок, через технічні проблеми, через певне перевантаження, тому що дуже багато людей вирішили це спробувати, зробити в електронному вигляді у своєму смартфоні. Зараз таких проблем немає, тобто оновити через "Резерв+", завантаживши попередньо цей застосунок, може кожен військовозобов'язаний. Відповідно, наявних підстав для того, аби продовжувати, немає", - заявив він.

Крім того, у Міноборони не виключають форс-мажорів, коли доведеться продовжити термін оновлення даних.

"Залежатиме від того, в якому темпі надалі будуть продовжувати оновлювати свої дані ті, хто мають це зробити - резервісти, призовники і військовозобов'язані", - заявив Лазуткін.