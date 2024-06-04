ua en ru
Вт, 04 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Продлят ли срок обновления данных для военнообязанных: ответ Минобороны

Вторник 04 июня 2024 12:50
UA EN RU
Продлят ли срок обновления данных для военнообязанных: ответ Минобороны Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Сейчас нет никаких оснований чтобы продлевать срок обновления данных для военнообязанных.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, сейчас идет обновление данных, поскольку в приложении "Резерв+" уже нет каких-то сбоев.

"Если были в первые дни зависания, как только запустилось это приложение, из-за технических проблем, из-за определенной перегрузки, потому что очень много людей решили это попробовать, сделать в электронном виде в своем смартфоне. Сейчас таких проблем нет, то есть обновить через «Резерв+», загрузив предварительно это приложение, может каждый военнообязанный. Соответственно, имеющихся оснований для того, чтобы продолжать, нет", - заявил он.

Кроме того, в Минобороны не исключают форс-мажоров, когда придется продлить срок обновления данных.

"Будет зависеть от того, в каком темпе в дальнейшем будут продолжать обновлять свои данные те, кто должны это сделать - резервисты, призывники и военнообязанные", - заявил Лазуткин.

Обновление данных в ТЦК

С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Он вносит ряд важных изменений, о которых следует знать всем военнообязанным гражданам.

Все мужчины и женщины, подлежащие мобилизации, в возрасте от 18 до 60 лет, обязаны обновить свои учетные данные до 16 июля 2024 года.

Недавно подчеркивается, что обновление данных касается не только мужчин, но и женщин, подлежащих мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Правительство продлило на три месяца отсрочки от мобилизации
Правительство продлило на три месяца отсрочки от мобилизации
DAILY
Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Латвии Илгварс Клява: Россияне начали войну, они заплатят и за последствия этой войны