Продлят ли срок обновления данных для военнообязанных: ответ Минобороны
Сейчас нет никаких оснований чтобы продлевать срок обновления данных для военнообязанных.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По его словам, сейчас идет обновление данных, поскольку в приложении "Резерв+" уже нет каких-то сбоев.
"Если были в первые дни зависания, как только запустилось это приложение, из-за технических проблем, из-за определенной перегрузки, потому что очень много людей решили это попробовать, сделать в электронном виде в своем смартфоне. Сейчас таких проблем нет, то есть обновить через «Резерв+», загрузив предварительно это приложение, может каждый военнообязанный. Соответственно, имеющихся оснований для того, чтобы продолжать, нет", - заявил он.
Кроме того, в Минобороны не исключают форс-мажоров, когда придется продлить срок обновления данных.
"Будет зависеть от того, в каком темпе в дальнейшем будут продолжать обновлять свои данные те, кто должны это сделать - резервисты, призывники и военнообязанные", - заявил Лазуткин.
Обновление данных в ТЦК
С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Он вносит ряд важных изменений, о которых следует знать всем военнообязанным гражданам.
Все мужчины и женщины, подлежащие мобилизации, в возрасте от 18 до 60 лет, обязаны обновить свои учетные данные до 16 июля 2024 года.
Недавно подчеркивается, что обновление данных касается не только мужчин, но и женщин, подлежащих мобилизации.
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