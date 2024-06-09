Чи призвуть чоловіка, якщо він уже подав документи на відстрочку, але не отримав відповіді

Під час дії воєнного стану деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку від мобілізації. Для того, щоб військовозобов'язаного не призвали на службу, потрібно отримати відповідне рішення від ТЦК та СП.

РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства оборони України розповідає про те, чи можуть призвати чоловіка ще до отримання відповіді щодо відстрочки та хто має право на неї.

Зміст

Чи можуть мобілізувати чоловіка, поки він чекає відповіді щодо відстрочки

Де і як дізнатись, чи надали відстрочку

Хто має право на відстрочку

Чи можуть мобілізувати чоловіка, поки він чекає відповіді щодо відстрочки

Якщо військовозобов'язаний чоловік подав документи на відстрочку, то до ухвалення комісією рішення щодо її надання, чоловіка не направляють для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби і він не підлягає призову.

Додамо, що заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, розглядають протягом 7 днів з дати їх надходження до комісії в ТЦК та СП. Втім, цей термін можуть продовжити, якщо комісії знадобиться звернутися до інших державних органів за додатковою інформацією.

Де і як дізнатись, чи надали відстрочку

Інформація про підтверджене право на відстрочку на основі поданих документів вносять до реєстру військовозобов'язаних. Щоб перевірити, чи є ця інформація у реєстрі, потрібно звернутись до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку або через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+.

Якщо комісія ухвалила рішення надати відстрочку, то військовозобов’язаному видадуть довідку. Якщо ж результат буде негативним щодо надання відстрочки, то про це людину повідомлять письмово, при цьому зазначать причини відмови.

Інформація про надану відстрочку також має відображатися в мобільному застосунку для військовозобов’язаних Резерв+.

Хто має право на відстрочку

На відстрочку від мобілізації мають право:

особи, які отримали бронювання

особи з інвалідністю або ті, кого ВЛК тимчасово визнала непридатними до військової служби за станом здоров’я, але за умови переогляду рішення через 6-12 місяців

особи, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років (крім тих, хто не сплачує аліменти протягом трьох місяців)

особи, які самостійно виховують та утримують неповнолітню дитину (якщо другий з батьків такої дитини позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти, або визнаний безвісти відсутнім, або помер, або відбуває покарання у місцях позбавлення волі, або якщо особа самостійно утримує та виховує дитину (дітей) за рішенням Суду, або запис про батька дитини (дітей) в Книзі реєстрації народжень здійснений відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України)

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю I та ІІ групи, або виховують тяжкохвору дитину (перелік хвороб визначено в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію")

особи, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо є вагомі причини відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд), що підтверджено відповідним медичним висновком

опікун недієздатної особи

особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ групи

особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівки, кисті, стопи ноги, одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів

які мають батька чи матір з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ групи, за умови обґрунтованої відсутності інших осіб

жінки та чоловіки, які мають дитину і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу

особи, що послідовно здобувають освіту за денною або дуальною формами навчання

докторанти та інтерни

наукові і науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь

педагоги закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі-військовослужбовці загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, повномасштабного вторгнення РФ, а також осіб, яким посмертно надали звання Герой України за мужність, виявлену під час Революції Гідності

Також призову не призову не підлягають військовослужбовці, які звільнення з російського полону.