Призовут ли мужчину, если он уже подал документы на отсрочку, но не получил ответа

Во время действия военного положения некоторые категории мужчин имеют право на отсрочку от мобилизации. Но для того, чтобы военнообязанного не призвали на службу, нужно получить соответствующее решение от ТЦК и СП.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины рассказывает о том, могут ли призвать мужчину еще до получения ответа по отсрочке и кто имеет право на нее.

Содержание

Могут ли мобилизовать мужчину, пока он ждет ответа на отсрочку

Где и как узнать, дали ли отсрочку

Кто имеет право на отсрочку

Могут ли мобилизовать мужчину, пока ждет ответа на отсрочку

Если военнообязанный мужчина подал документы на отсрочку, то до принятия комиссией решения по ее предоставлению мужчину не направляют для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе и он не подлежит призыву.

Добавим, что заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, рассматривают в течение 7 дней с даты поступления в комиссию в ТЦК и СП. Но этот срок могут продлить, если комиссии понадобится обратиться в другие государственные органы за дополнительной информацией.

Где и как узнать, дали ли отсрочку

Информация о подтвержденном праве на отсрочку на основе представленных документов вносятся в реестр военнообязанных. Чтобы проверить, есть ли эта информация в реестре, следует обратиться в ТЦК и СП по месту нахождения на учете или через электронный кабинет военнообязанного Резерв+.

Если комиссия приняла решение предоставить отсрочку, военнообязанному выдадут справку. Если же результат будет отрицательным относительно предоставления отсрочки, то об этом человеку сообщат в письменном виде, при этом укажут причины отказа.

Информация о предоставленной отсрочке также должна отображаться в мобильном приложении для военнообязанных Резерв+.

Кто имеет право на отсрочку

На отсрочку от мобилизации имеют право:

лица, получившие бронирование

лица с инвалидностью или те, кого ВВК временно признала непригодными к военной службе по состоянию здоровья, но при пересмотре решения через 6-12 месяцев

лица, имеющие на содержание трех и больше детей в возрасте до 18 лет (кроме тех, кто не платит алименты в течение трех месяцев)

лица, самостоятельно воспитывающие и удерживающие несовершеннолетнего ребенка (если второй из родителей такого ребенка лишен родительских прав, либо признан пропавшим без вести, либо признан без вести отсутствующим, либо умер, либо отбывает наказание в местах лишения свободы, либо если лицо самостоятельно содержит и воспитывает ребенка (детей) по решению Суда, или запись об отце ребенка (детей) в Книге регистрации рождений осуществлена в соответствии с частью 1 статьи 135 Семейного кодекса Украины)

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью I и II группы, или воспитывающие тяжелобольного ребенка (перечень болезней определен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации")

лица, которые ухаживают за больной женой (супругом), ребенком и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью супруги (супруга), если есть веские причины отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход), что подтверждено соответствующим медицинским заключением

опекун недееспособного лица

лица, имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы

лица, имеющие жену (супругу) с инвалидностью ІІІ группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечности, кисти, стопы ноги, одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью ІІІ группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов

лица, которые имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы, при условии обоснованного отсутствия других лиц

женщины и мужчины, имеющие ребенка и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу

лица, последовательно получающие образование по дневной или дуальной формам обучения

докторанты и интерны

научные и научно-педагогические работники, имеющие научную степень

педагоги заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки

женщины и мужчины, чьи близкие родственники-военнослужащие погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции, операции объединенных сил, полномасштабного вторжения РФ, а также лиц, которым посмертно присвоили звание Герой Украины за мужество, проявленное во время Революции Достоинства

Также призыву не подлежат военнослужащие, которые освобождены из российского плена.