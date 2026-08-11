Чи приїде король Чарльз до Києва: відповідь посла Британії

У Британії розраховують на візит нового прем'єр-міністра Енді Бернема до Києва. А от, чи чекати в українській столиці короля Чарльза ІІІ, знає лише одна людина.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Британії в Україні Ніл Кромптон.

"Гадаю, президент (Володимир - ред.) Зеленський, безперечно, запросив прем’єр-міністра до України. Він обіймає цю посаду лише три тижні. Тож йому треба визначитися з пріоритетами. Але, на мою думку, намір полягає в тому, щоб здійснити візит якомога швидше", - сказав Кромптон.

А на запитання про те, чи можливий візит до Києва британського монарха, посол відповів, що про це потрібно запитати самого короля Чарльза.

Але, як зауважив Кромптон, тема України не байдужа королю Британії. Про це свідчать його часті зустрічі з президентом Зеленським.

"Король уже відвідував Україну раніше, багато років тому, коли був принцом Уельським. А президент Зеленський публічно заявив, здається, після їхнього останнього візиту до Лондона, що запросив його. Тож подивимося", - сказав дипломат.

Британський посол про зустрічі Чарльза з Зеленським (Інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповідав, що король Чарльз "за кулісами" допоміг підштовхнути президента США Дональда Трампа до підтримки України після сварки в Овальному кабінеті.