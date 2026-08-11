ua en ru
Вт, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Приедет ли король Чарльз в Киев: ответ посла Британии

07:05 11.08.2026 Вт
2 мин
Посол рассказал, кто знает ответ, на этот вопрос
aimg Милан Лелич aimg Роман Кот aimg Дмитрий Левицкий
Приедет ли король Чарльз в Киев: ответ посла Британии Фото: Владимир Зеленский и король Чарльз ІІІ (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Британии рассчитывают на визит нового премьер-министра Энди Бернема в Киев. А вот, ждать ли в украинской столице короля Чарльза III, знает только один человек.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Британии в Украине Нил Кромптон.

"Думаю, президент (Владимир - ред.) Зеленский, безусловно, пригласил премьер-министра в Украину. Он занимает эту должность всего три недели. Поэтому ему нужно определиться с приоритетами. Но, по моему мнению, намерение состоит в том, чтобы совершить визит как можно скорее", - сказал Кромптон.

А на вопрос о том, возможен ли визит в Киев британского монарха, посол ответил, что об этом нужно спросить самого короля Чарльза.

Но, как заметил Кромптон, тема Украины небезразлична королю Британии. Об этом свидетельствуют его частые встречи с президентом Зеленским.

"Король уже посещал Украину раньше, много лет назад, когда был принцем Уэльским. А президент Зеленский публично заявил, кажется, после их последнего визита в Лондон, пригласившего его. Поэтому посмотрим", - сказал дипломат.

Приедет ли король Чарльз в Киев: ответ посла Британии

Британский посол о встречах Чарльза с Зеленским (Инфографика РБК-Украина)

Напомним, ранее президент Зеленский рассказывал, что король Чарльз "за кулисами" помог подтолкнуть президента США Дональда Трампа к поддержке Украины после ссоры в Овальном кабинете.

Кроме того, издание Politico писало, что король Чарльз, выступая в Конгрессе США, завуалированно намекнул, что не нужно сокращать помощь Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Киев Великобритания Чарльз III
Новости
В Киеве раздались сильные взрывы, россияне атаковали город баллистикой
В Киеве раздались сильные взрывы, россияне атаковали город баллистикой
Аналитика
"Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Москва пылала дважды": что стоит за рекордными ударами украинских дронов