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Чи прискорить операція у Курській області обміни полоненими: оцінка експерта

П'ятниця 16 серпня 2024 14:58
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Чи прискорить операція у Курській області обміни полоненими: оцінка експерта Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Сергій Пишкін

Внаслідок наступу на Курську область, українські бійці взяли у полон велику кількість строковиків, що змусить Російську Федерацію реагувати.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в матеріалі РБК-Україна "Строковики масово здаються". Як Курський прорив може змусити РФ прискорити обмін полоненими"

Змушені реагувати

Як відзначив Коваленко, успіхи українських воїнів у Курській області прискорять звільнення тисяч українських громадян.

"Результатом стала велика кількість полонених, насамперед строковиків. І це змушує Росію реагувати. Якщо раніше вони займали позицію, мовляв, не вестимуть переговори, то тепер, як ми бачимо, їхня позиція дуже швидко змінилася", - зазначив він.

Експерт додав, що позиція Росії змінилась, оскільки кожен строковим має родину, яка, своєю чергою, не отримує за це компенсацій, у зв'язку з чим цей фактор здатний дестабілізувати ситуацію в країні.

"А Путіну (Володимир Путін, диктатор, - ред.)взагалі не треба, щоби щось там дестабілізувалося, щоб хтось виходив на вулицю з протестами. Тому вони займатимуться обмінами полоненими і швидко", - підсумував експерт.

Обмін полоненими

Як розповів нещодавно омбудсмен Дмитро Лубінець, його російська колега Тетяна Москалькова ініціювала переговори щодо обміну полоненими. Він не розкривав подробиці діалогу, втім відзначив, що повідомлення про полонених строковиків та "кадировців" дозволяют оптимістично міркувати про майбутні обміни.

Зокрема вчора, 15 серпня, на Ставці верховного головнокомандувача було представлено стратегію повернення полонених.

"Нам треба використати принцип справедливості. Хто раніше потрапив у полон, той раніше виходить. У нас є списки військовополонених та цивільних заручників, яких росіяни взяли в полон ще до початку повномасштабного вторгнення - з 2014 року, у нас є захисники Маріуполя, які понад два років перебувають у полоні", - додав він.

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