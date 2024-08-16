Ускорит ли операция в Курской области обмены пленными: оценка эксперта

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в материале РБК-Украина "Срочники массово сдаются". Как Курский прорыв может заставить РФ ускорить обмен пленными"

Вынуждены реагировать

Как отметил Коваленко, успехи украинских воинов в Курской области ускорят освобождение тысяч украинских граждан.

"Результатом стало большое количество пленных, прежде всего срочников. И это заставляет Россию реагировать. Если раньше они занимали позицию, мол, не будут вести переговоры, то теперь, как мы видим, их позиция очень быстро изменилась", - отметил он.

Эксперт добавил, что позиция России изменилась, поскольку каждый срочный имеет семью, которая, в свою очередь, не получает за это компенсаций, в связи с чем этот фактор способен дестабилизировать ситуацию в стране.

"А Путину (Владимир Путин, диктатор, - ред.) вообще не надо, чтобы что-то там дестабилизировалось, чтобы кто-то выходил на улицу с протестами. Поэтому они будут заниматься обменами пленными и быстро", - подытожил эксперт.

Обмен пленными

Как рассказал недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец, его российская коллега Татьяна Москалькова инициировала переговоры по обмену пленными. Он не раскрывал подробности диалога, впрочем, отметил, что сообщения о пленных срочников и "кадыровцев" позволяют оптимистично рассуждать о будущих обменах.

В частности вчера, 15 августа, на Ставке верховного главнокомандующего была представлена стратегия возвращения пленных.

"Нам надо использовать принцип справедливости. Кто раньше попал в плен, тот раньше выходит. У нас есть списки военнопленных и гражданских заложников, которых россияне взяли в плен еще до начала полномасштабного вторжения - с 2014 года, у нас есть защитники Мариуполя, которые более двух лет находятся в плену", - добавил он.