Чи приєднається Словаччина до проєкту "Стіна дронів"? У ЄС відповіли

Окрім Естонії, Латвії, Фінляндії, Литви, Польщі, Румунії, Болгарії, в обговоренні також візьмуть Україна, Словаччина і Данія.

"До цього списку ми додали Словаччину, ми додали Україну, яка, звичайно, повністю залучена завдяки своєму досвіду, і, безумовно, Данія також буде повністю включена до цих обговорень. Це також буде нагода ще раз наголосити й обговорити останні події в Данії", – повідомив Реньє.

За словами речника ЄС, перша зустріч саме з прифронтовими державами.

Засідання відбудеться у форматі онлайн.