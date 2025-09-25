Чи приєднається Словаччина до проєкту "Стіна дронів"? У ЄС відповіли

Словаччина приєднається до першого обговорення щодо "стіни дронів", яке відбудеться за головування єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса завтра, 26 вересня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник ЄК Тома Реньє на брифінгу в Єврокомісії.
Окрім Естонії, Латвії, Фінляндії, Литви, Польщі, Румунії, Болгарії, в обговоренні також візьмуть Україна, Словаччина і Данія.
"До цього списку ми додали Словаччину, ми додали Україну, яка, звичайно, повністю залучена завдяки своєму досвіду, і, безумовно, Данія також буде повністю включена до цих обговорень. Це також буде нагода ще раз наголосити й обговорити останні події в Данії", – повідомив Реньє.
За словами речника ЄС, перша зустріч саме з прифронтовими державами.
Засідання відбудеться у форматі онлайн.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сім країн ЄС, Україна та Європейська комісія проведуть переговори щодо створення "стіни дронів" для захисту від російських безпілотників.
А президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Словаччина зробить усе необхідне, щоб стати частиною проєкту "стіна дронів". Така ініціатива має захистити країни від атак безпілотників. Пеллегріні впевнений, що міністр оборони, міністр закордонних і європейських справ, а також представники збройних сил Словаччини зроблять усе можливе, щоб країна стала частиною такого проєкту.