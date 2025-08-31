Чи прибудуть паломники до Умані цього року: Axios дізнався, що говорять в Ізраїлі

Паломництво до Умані

Зауважимо, що щороку десятки тисяч людей подорожують до Умані на єврейський Новий рік, щоб відвідати могилу хасидського мудреця рабина Нахмана з Бреслова, який жив на рубежі 19 століття.

Цього року святкування Рош Ха-Шана припадає на 22 вересня.

Варто зазначити, що ще минулого року Україна закликала хасидів утриматися від паломництва, однак десятки тисяч людей все одно здійснювали подорож, в'їжджаючи в Україну через кордон з Молдовою.

Щоправда, у вересні минулого року стало відомо, що в Умані погодились прийняти тисячі хасидів з одним застереженням.

Цьогоріч The Times of Israel написало, що через повномасштабну війну та постійні атаки Росії Україна вирішила заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані.