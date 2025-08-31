UA

Чи прибудуть паломники до Умані цього року: Axios дізнався, що говорять в Ізраїлі

Фото: паломники приїдуть в Умань (РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль спростував повідомлення про заборону України на паломництво хасидів до Умані на Рош Ха-Шана.

Про це заявив журналіст Axios Барак Равід, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Ізраїль уже спростував повідомлення про нібито заборону України на паломництво хасидів до Умані на святкування Рош Ха-Шана.

За даними Равіда,  речник Міністерства закордонних справ Ізраїля Орен Марморштейн повідомив, що станом на сьогодні політика України щодо прибуття віруючих залишилася без змін.

"У політиці України щодо прибуття віруючих на свято Рош Ха-Шана змін не відбулося", - сказав Марморштейн.

 

Паломництво до Умані

Зауважимо, що щороку десятки тисяч людей подорожують до Умані на єврейський Новий рік, щоб відвідати могилу хасидського мудреця рабина Нахмана з Бреслова, який жив на рубежі 19 століття.

Цього року святкування Рош Ха-Шана припадає на 22 вересня.

Варто зазначити, що ще минулого року Україна закликала хасидів утриматися від паломництва, однак десятки тисяч людей все одно здійснювали подорож, в'їжджаючи в Україну через кордон з Молдовою.

Щоправда, у вересні минулого року стало відомо, що в Умані погодились прийняти тисячі хасидів з одним застереженням.

Цьогоріч The Times of Israel написало, що через повномасштабну війну та постійні атаки Росії Україна вирішила заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані.

