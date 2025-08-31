Прибудут ли паломники в Умань в этом году: Axios узнал, что говорят в Израиле

Израиль опроверг сообщения о запрете Украины на паломничество хасидов в Умань на Рош Ха-Шана.
Об этом заявил журналист Axios Барак Равид, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
Израиль уже опроверг сообщения о якобы запрете Украины на паломничество хасидов в Умань на празднование Рош Ха-Шана.
По данным Равида, представитель Министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн сообщил, что по состоянию на сегодня политика Украины относительно прибытия верующих осталась без изменений.
"В политике Украины относительно прибытия верующих на праздник Рош Ха-Шана изменений не произошло", - сказал Марморштейн.
Заметим, что ежегодно десятки тысяч людей путешествуют в Умань на еврейский Новый год, чтобы посетить могилу хасидского мудреца раввина Нахмана из Бреслова, который жил на рубеже 19 века.
В этом году празднование Рош Ха-Шана приходится на 22 сентября.
Стоит отметить, что еще в прошлом году Украина призвала хасидов воздержаться от паломничества, однако десятки тысяч людей все равно совершали путешествие, въезжая в Украину через границу с Молдовой.
Правда, в сентябре прошлого года стало известно, что в Умани согласились принять тысячи хасидов с одной оговоркой.
В этом году The Times of Israel написало, что из-за полномасштабной войны и постоянных атак России Украина решила запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань.