Чи працює Starlink для громадян та бізнесу в Україні: пояснення постачальника

Що з цивільними терміналами

За словами Калініченка, усі сьогоднішні новини стосуються саме Starshield. Це окремий військовий сервіс SpaceX, яким користуються Сили оборони.

Він пояснив, що для звичайних терміналів Starlink обмеження швидкості під час руху діє давно. У Starshield такого обмеження не було, але цієї ночі воно з'явилося і для нього. Тому на потрібних швидкостях військові термінали перестали працювати.

За словами Калініченка, звичайних користувачів Starlink ця ситуація не стосується.

"Для звичайних користувачів Starlink нічого не змінилося. Якщо термінал стоїть у вас удома, в машині чи на підприємстві, він працює так само, як і вчора. Обмеження для цивільних терміналів ніхто не змінював", - зазначив CEO Adaptis.

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