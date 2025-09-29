Чи працює Інститут кардіології після удару окупантів: що каже Ляшко

Він зазначив, що Інститут кардіології імені Стражеска було пошкоджено внаслідок атаки "Шахедів".

За словами Ляшка, прем'єр Юлія Свириденко вже доручила залучити агентство з питань відновлення для швидкого ремонту будівлі Інституту кардіології, щоб він запрацював у повному обсязі.

"Сьогодні тільки один поверх вивели з ладу, всі інші працюють. Тому будемо сподіватися, що якнайшвидше запрацює і четвертий поверх. Зараз працюють експерти, щоб оцінити пошкодження. Я думаю, що ми до кінця тижня цього вже будемо розуміти подальші дедлайни для відновлення закладу", - додав очільник МОЗ.