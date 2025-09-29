UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Чи працює Інститут кардіології після удару окупантів: що каже Ляшко

Фото: Росія вдарила по Інституту кардіології (facebook.com/viktor.liashko)
Автор: Іван Носальський

Інститут кардіології в Києві продовжує працювати, незважаючи на російський удар. Не експлуатується тільки четвертий поверх будівлі, куди був "приліт".

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що Інститут кардіології імені Стражеска було пошкоджено внаслідок атаки "Шахедів".

За словами Ляшка, прем'єр Юлія Свириденко вже доручила залучити агентство з питань відновлення для швидкого ремонту будівлі Інституту кардіології, щоб він запрацював у повному обсязі.

"Сьогодні тільки один поверх вивели з ладу, всі інші працюють. Тому будемо сподіватися, що якнайшвидше запрацює і четвертий поверх. Зараз працюють експерти, щоб оцінити пошкодження. Я думаю, що ми до кінця тижня цього вже будемо розуміти подальші дедлайни для відновлення закладу", - додав очільник МОЗ.

Удар по Інституту кардіології

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російські окупанти завдали по Україні масованого удару з використанням ракет і дронів.

За інформацією Повітряних сил, Росія запустила по Україні 595 безпілотників і 48 ракет.

Унаслідок атаки, зокрема, було пошкоджено будівлю Інституту кардіології.

Відомо, що через удар загинуло двоє людей. Пожежа знищила меблі та обладнання, залишивши після себе лише обгорілі стіни.

КиївМЗС УкраїниРосійська ФедераціяВіктор ЛяшкоРакетний ударАтака дронів