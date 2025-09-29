Работает ли Институт кардиологии после удара оккупантов: что говорит Ляшко

Он отметил, что Институт кардиологии имени Стражеска был поврежден в результате атаки "Шахедов".

По словам Ляшко, премьер Юлия Свириденко уже поручила привлечь агентство по вопросам восстановления для быстрого ремонта здания Института кардиологии, чтобы он заработал в полном объеме.

"Сегодня только один этаж вывели из строя, все остальные работают. Поэтому будем надеяться, что как можно скорее заработает и четвертый этаж. Сейчас работают эксперты, чтобы оценить повреждения. Я думаю, что мы до конца недели этого уже будем понимать дальнейшие дедлайны для восстановления заведения", - добавил глава Минздрава.