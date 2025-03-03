Механизм согласован. Поедет ли транспорт в Киеве во время тревоги и кто должен дать "добро"

В Киеве уже согласовали механизм восстановления полноценного движения муниципального наземного транспорта, но вопрос снятия ограничений в работе метро до сих пор остается открытым. Решение по этому поводу должны принять на заседании Совета обороны Киева до конца недели.

Об этом РБК-Украина рассказали в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Как будет работать общественный транспорт

С 2022 года столичный муниципальный транспорт останавливают во время воздушных тревог, также перестает курсировать метро на наземных станциях. Cейчас в КГГА рассматривают механизмы, которые помогут восстановить движение транспорта.

"Уже согласован механизм восстановления полноценного движения муниципального наземного транспорта. В случае объявления воздушной тревоги водитель будет довозить пассажиров до ближайшей остановки, предлагать воспользоваться укрытием, а затем продолжать маршрут", - сообщили в ведомстве.

Также они отметили, что решение Совета обороны Киева об ограничениях движения во время тревог выполняется только муниципальным транспортом, а частными перевозчиками - нет.

"Вопрос снятия ограничений в движении метро - пока не решен. Предварительно, заседание Совета обороны Киева, где этот вопрос будет внесен на повестку дня, запланировано до конца недели. Но это рабочий график, который может измениться", - рассказали в КГВА.

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко в комментарии РБК-Украина сообщал, что власти планируют использовать опыт "Укрзализныци", которая не останавливает движение городской электрички во время тревог, но у метрополитена есть свои особенности.

"По моему поручению КП "Киевский метрополитен" готовит свое видение, как мы можем восстановить движение при условии продуманных мер безопасности", - отметил Ткаченко.

Что надо знать об ограничении движения транспорта

Киев остается единственным городом в Украине, где останавливают общественный транспорт во время объявления тревог. Из-за этого часто возникает коллапс на дорогах, особенно сложно добраться киевлянам с правого на левый берег и наоборот, поскольку движение метро по наземным частям запрещено. Ситуацию также усложняет ограничение движения по Южному мосту.

Недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вскоре могут частично открыть движение по этой части.

"В декабре 2024 года городская власть снова обращалась к военным и тогда согласия на открытие движения в обычном режиме по Южному мосту не было. Теперь, после консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно - разрешить движение транспорта с левого на правый берег", - заявил мэр.

Добавим, что киевляне неоднократно писали петиции, чтобы городские власти пересмотрели свое решение об остановке транспорта, но только сейчас начали рассматривать новые механизмы его работы.