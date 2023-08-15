Чи повернуться "вагнерівці" воювати проти України та яке їх завдання в Білорусі: відповідь ГУР

Чи планують найманці повернутися в Україну?

Співрозмовник зауважив, що терористична група "Вагнера" зараз не бере участі у прямих бойових діях на території України.

"Чи повернуться вони на війну проти нашої держави після спроби невдалого бунту в Росії та понесених втрат, зокрема під Бахмутом? Ми наразі не маємо відповіді на це запитання, але тримаємо залишки армії Пригожина в полі зору. Проте станом на найближчі тижні загрози вторгнення "вагнерівців" з території Білорусі немає", - сказав Черняк.

Чи продовбується вербування в лави "вагнерівців"?

Представник української розвідки не виключив, що певний прихований рекрутинг до "Вагнера" може продовжуватись.

"Власне, Пригожин (засновник ПВК "Вагнера" - ред.) казав, що нібито збирається повернути свою армію найманців до африканських країн", - звернув увагу Черняк.

Також ця інформація може вказувати на те, що бренд так званої ПВК "Вагнера" можуть використовувати деякі інші російські гравці для набору до власних воєнізованих формувань, допускає співрозмовник.

Яка задача "Вагнера" в Білорусі?

"Загалом, за нашими оцінками, на територію Білорусі було переміщено 6400 "вагнерівців". Вони займаються тим, що проводять військові вишколи для білорусів на тамтешніх полігонах", - розповів Черняк.

Він пояснив, що ця діяльність ПВК не системна, а отже - не основна.

"До речі, частина найманців уже збирається чи навіть уже повернулась назад на територію Росії", - зазначив Черняк.

Він також констатував, що фактор "Вагнера" зараз активно використовується як елемент інформаційно-психологічної гри Росії на кордонах з НАТО - щоби тримати в напрузі країни Європи, що межують з Білоруссю, зокрема Польщу.

"Жодної серйозної загрози для держав НАТО ці терористи не становлять. До їхніх завдань може належати лише участь у якихось провокаціях проти держав-партнерів України", - вважає Черняк.

Представник ГУР пояснив, що мета таких провокацій полягає в тому, аби змусити противника до імпульсивних непродуманих дій, але це марна справа.

"І Україна, і наші добрі сусіди Польща та країни Балтії добре знають Росію. Якщо якась група озброєних терористів-найманців спробує випробувати на міцність український кордон або, як погрожує кремлівська пропаганда, взяти під контроль Сувальський коридор, то така група буде негайно знищена", - підсумував Черняк.

"Вагнерівці" в Білорусі

Нагадаємо, що після невдалого так званого "походу" на Москву "вагнерівці" перемістилися на територію Білорусі. За оцінками українських прикордонників, представники ПВК наразі не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.

Також загрозу наступу найманців "Вагнера" з території Білорусі на Київ оцінили й в ЗСУ. Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що така імовірність існує, однак наразі загроз немає.

При цьому в СБУ попереджали, що Росія хоче використати групу "Вагнера" для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Для цього країна-агресор може вдатися до теракту на Мозирському НПЗ.

Крім того, "вагнерівцями" почав погрожувати лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко. Нещодавно він заявив, що бойовики, мовляв "напружують", бо нібито хочуть атакувати Польщу. Згодом диктатор відхрестився від своїх погроз, скинувши все на "жарт".

Але моніторингові групи помітили, що, окрім того, що найманці наразі навчають білоруських солдатів, вони ще й здійснюють перекидання й до західних кордонів Білорусі. Що викликало стурбованість у Польщі, Литви та Латвії. Які вже оголосили про переміщення своїх сил ближче до кордонів з Білоруссю для запобігання загрозам та провокаціям.

Разом з тим спантеличило союзників і те, що РФ спільно з Білоруссю направили до Сувальського коридору сотню "вагнерівців". А ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами, а також відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.