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Продовжують прибувати. В ДПСУ розповіли, скільки "вагнерівців" наразі в Білорусі

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Субота 29 липня 2023 14:56
Продовжують прибувати. В ДПСУ розповіли, скільки "вагнерівців" наразі в Білорусі Фото: "вагнерівці" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На територію Білорусі продовжують прибувати найманці ПВК "Вагнера". Наразі в країні нараховується трохи більше 5 тисяч "вагнерівців".

Про це розповів речник Держприкордонної служби Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як відзначив Демченко, Білорусь підтримує Росію, надаючи країні-окупанту свої полігони, інфраструктуру, в тому ж числі й щодо розміщення "вагнерівців", а не лише підрозділів регулярної армії.

Водночас будь-яких переміщень ворожих військ чи найманців буля кордону з Україною не спостерігається. Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

"Підрозділи розвідки України, а це і розвідка ДПСУ, активно відстежують подальшу ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні. Але на даний момент та кількість представників ПВК Вагнер на території Білорусі значної загрози Україні не становить", - додав речник ДПСУ.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії, найманців почали переміщувати на територію Білорусі відповідно до домовленості з Олександром Лукашенко.

Вже 15 липня ДПСУ зафіксувала велику колону "вагнерівців", яка прибула до країни.

Як відзначав Демченко, найманців Білорусь може використати для провокацій. Також Лукашенко нещодавно заявляв, що "вагнерівці" нібито хочуть на "екскурсію до Варшави та Жешува".

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Білорусь ДПСУ Війна в Україні Вагнерівці
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