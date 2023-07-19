Чи пов'язаний обстріл Одеси з ударом по Кримському мосту: відповідь Гуменюк

Російська атака ймовірно відбулась без прив'язки до конкретних дій Сил оборони. Окупанти просто змогли накопичити певні ресурси, що були необхідні для удару по Україні.

Про це спікер Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в коментарі РБК-Україна .

"Вони (росіяни - ред.) розривалися в своїх пабліках на слові "отвєточка", але ми вважаємо, що така атака могла бути без прив'язки до конкретних дій Сил оборони. Просто відбулося накопичення ворогом певного ресурсу", - пояснила Гуменюк.

За її словами, українські військові ще до російського обстрілу спостерігали за тим, що попри те, що ракетоносії були на бойовому чергуванні, вони не застосовувалися.

"Це могло бути пов'язано з тим, що їм не вистачало ракет. Як тільки виробництво було підтягнуте на необхідний рівень, вони змогли спорядитися і застосувати (ракети - ред.)", - пояснила спікер.

Вона також повідомила, що вже давно не застосовувалися ракети "Онікс", що також свідчить про їх накопичення і підготовку такого масованого ракетного удару з використанням не типових видів ракет.

Нічна атака на південь України

Вночі Росія атакувала південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Внаслідок обстрілів були пошкоджені багатоквартирні будинки, портова й критична інфраструктура. Поранення отримали більш як 10 людей.

Окупанти вдарили по зернових терміналах й інфраструктурі портів "Одеса" й "Чорноморськ".

Своєю чергою у Повітряних силах розповіли про особливості ракет, якими Росія масовано атакувала Україну19 липня.

Також нагадаємо, що 17 липня сталася атака на Кримський міст, внаслідок чого було зруйновано один проліт. Зазначимо й те, що у понеділок Росія заявила про вихід із "зернової угоди".

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