Связан ли обстрел Одессы с ударом по Крымскому мосту: ответ Гуменюк

Российская атака, вероятно, произошла без привязки к конкретным действиям Сил обороны. Оккупанты просто смогли накопить определенные ресурсы, необходимые для удара по Украине.

Об этом спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в комментарии РБК-Украина .

"Они (россияне - ред.) разрывались в своих пабликах на слове "ответочка", но мы считаем, что такая атака могла быть без привязки к конкретным действиям Сил обороны. Просто произошло накопление врагом определенного ресурса", - пояснила Гуменюк.

По ее словам, украинские военные еще до российского обстрела наблюдали за тем, что несмотря на то, что ракетоносители были на боевом дежурстве, они не применялись.

"Это могло быть связано с тем, что им не хватало ракет. Как только производство было подтянуто на необходимый уровень, они смогли снарядиться и применить (ракеты - ред.)", - пояснила спикер.

Она также сообщила, что уже давно не применялись ракеты "Оникс", что также свидетельствует об их накоплении и подготовке такого массированного ракетного удара с использованием не типичных видов ракет.

Ночная атака на юг Украины

Ночью Россия атаковала юг Украины мощным накоплением ракет и дронов-камикадзе. В результате обстрелов были повреждены многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Ранения получили более 10 человек.

Оккупанты ударили по зерновым терминалам и инфраструктуре портов "Одесса" и "Черноморск".

В свою очередь в Воздушных силах рассказали об особенностях ракет, которыми Россия массированно атаковала Украину 19 июля.

Также напомним, что 17 июля произошла атака на Крымский мост, в результате чего был разрушен один пролет. Отметим и то, что в понедельник Россия заявила о выходе из "зернового соглашения".

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