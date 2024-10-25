Чи потрібно змінювати тиск у шинах напередодні зими: кілька важливих порад

На перший погляд, питання про те, чи треба корегувати тиск в шинах з настанням морозів, здається несерйозним. Але якщо згадати курс елементарної фізики, який говорить, що зниження температури на кожні 10°С призводить до падіння тиску на 0,1 атм, виникають певні сумніви. Тим більше що ми перевзуваємось зазвичай як не при "плюсах", то при нульових температурах. То як бути?

Чому взимку падає тиск у шинах

Взагалі згадані 0,1 атм падіння тиску в шині на кожні 10 градусів падіння температури – величина незначна, і вона не вплине суттєво на поведінку машини і строк служби покришки. Чесно кажучи, величина 0,1 атм взагалі лежить у межах похибки більшості манометрів, якими користуються автовласники і дешеві шиномонтажні пункти. І якби ми говорили про літню спеку і можливість зростання тиску, то цієї величиною можна було б знехтувати.

Але ми говоримо про зиму, коли тиск у шині (хай навіть теоретично) може знизитись. При тому саме низький тиск більш шкідливий для шини: через нього покришка нагрівається і перегрівається, через нього боковини змушені дужче зминатись і весь каркас працює з надмірним навантаженням. Шина з низьким тиском може нагрітися настільки, що станеться поступове розшарування її конструкції і вона стане непридатною до використання.

Чому падіння тиску в шині небезпечне на морозі

Між тим, внаслідок морозу за несприятливого збігу обставин тиск у шині може впасти більше ніж на 0,2 атм, а це вже буде неприпустимо. Наприклад, якщо ви перевзували машину в зимові шини і накачували їх за температури +8 +10 С, а на дворі сьогодні маєте –10 С, то ви вже отримуєте зниження тиску на 0,2 атм. Додайте сюди ймовірність похибки манометра не на вашу користь – і ось ваше колесо (а то й декілька) вже у зоні ризику. Тобто як мінімум шина на шляху до значного скорочення ресурсу.

З іншого боку, шина з неправильним тиском не буде працювати так, як було задумано її виробниками. І для зимніх моделей це особливо суттєво: якщо одна шина з чотирьох матиме інший опір коченню чи інше зчеплення з дорогою, автомобіль отримає схильність до розвертання на слизькій дорозі.

У чому вимірюється тиск в шинах

Коли ми вже говоримо про вимірювання тиску, варто нагадати про одиниці виміру. В нашій країні, як і в більшості країн континентальної Європи, заведено вимірювати тиск в барах (бар) або атмосферах (атм). Це приблизно одне й те саме (1 бар = 0,98692 атм) і різниці між цими величинами у побути не роблять.

Але в англомовних країнах традиційно використовується така одиниця як PSI – фунт на квадратний дюйм (pounds per square inch). І часто на манометрах основна шкала має саме таке градуювання, тож треба бути уважним і обирати "свої" цифри.

Коротко

Зважаючи на вищеприведені розрахунки, особливих клопотів з тиском в шинах українська зима не потребує. Єдине, що варто зробити, коли встановиться більш-менш типова зимова погода, це за температури –5 –7 С проконтролювати реальний тиск в колесах. І "обнулити" зимове значення, виставивши за надійним манометром рекомендований виробником тиск. Після цього і похолодання на 10 градусів, і потеплення на таку ж величину не виведе тиск у ваших шинах за межі допустимого відхилення в 0,1 – 0,15 атм. Ще простіший варіант – з настанням морозного періоду превентивно додати до штатного тиску 0,1 – 0,15 атм.